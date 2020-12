Congreso de Jalisco anula Ley Olimpia por error

El Congreso de Jalisco anuló parte de la recién aprobada Ley Olimpia: eliminaron el Artículo 176-Bis 1 del Código Penal, quitando así el delito de violación a la intimidad sexual de las personas mediante las redes sociales, siendo éste el objetivo principal de dicha ley.

El error vulnera especialmente a las mujeres, pues las deja sin posibilidad legal de denunciar la violencia digital.

"Es un error humano, en ningún momento fue con dolo; tal cual fue un error. La semana que entra estaremos haciendo las modificaciones. Yo no fui la que dictaminé, pero no me he quedado con las manos cruzadas y aunque no haya sido mi error lo tenemos que resarcir”, reconoció la impulsora en Jalisco de esta Ley, la diputada Sofía García Mosqueda.

En sesión del Pleno del Congreso del Estado, la diputada aseguró que la ley quedará tal cual fue aprobada en su momento.

“No podía creer que hubiera pasado eso. Ya ingresé una iniciativa desde el viernes de la semana pasada para que entrara nuevamente en específico este artículo, que quede como estaba aprobada la ley, como la aprobamos en consenso todas las diputadas y los diputados”, admitió la diputada del PRI.

Asimismo, señaló que se dieron cuenta del error tras la denuncia de la integrante de la Red #YoVoy8deMarzo, Evelyne Herrera.

La reforma al Código Penal lo hizo la semana pasada con lo que incluye nuevamente el artículo eliminado que castiga el ciberacoso. Indicó la diputada que la "última reforma al Código Penal elimina el capítulo de violación a la intimidad sexual, mismo que daba vida a la ley y tenía penas de hasta ocho años de prisión o más para quien difundiera contenido íntimo de otra persona".

Actualmente, la ley cita solo el acoso y hostigamiento sexual. Las reformas de la Ley Olimpia, se aprobaron el pasado 3 de septiembre y entraron en vigor el día 19 de septiembre. Será hasta la semana próxima cuando de nueva suba al Pleno la reforma como debe quedar y castigar la violación a la intimidad sexual de las personas mediante los medios digitales.