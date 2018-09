Cuauhtémoc a Yeidckol: Primero que se entere cómo están las cosas en Morelos y luego que hable

Al ser cuestionado por los medios por l, los dichos de la presidente de Morena a nivel nacionael gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que Yeidckol Polevnsky“no tiene ni idea de lo que pasa en Morelos”.

Advirtió que él no tiene la culpa si la gente en Morelos no quiere a Rabindranath Salazar o al Gato.

Adelantó que no se va a dejar y va a contestar las acusaciones que la hagan.

Si quiere que ella venga a gobernar

Además, negó que él haya sido el causante de que hayan "bajado" a Rabin como delegado en Morelos.





La relación con el presidente electo es muy buena, vamos a hablar con él porque no se vale, no se valen estas declaraciones tan fuertes que hizo la señora... que no quiera la señora confundir a los ciudadanos de Morelos, si no sabe que no se meta. Si hay mucha gente que no quiere a Rabin ese no es mi problema, si hay mucha gente que no quiere al 'Gato' ese no es mi problema, que lo solucionen ellos