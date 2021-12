Declaran no vinculantes resultados de consulta del Pacto Fiscal en Jalisco

Esta Consulta Popular es la segunda más importante del país y aunque no sea vinculante, el tema seguirá adelante en el Congreso declararon oficialmente los integrantes del consejo general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) la Consulta Popular sobre el Pacto Fiscal promovida por el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ya que solo participaron 6.4% de los jaliscienses inscritos en la Lista Nominal Electoral con corte al mes de octubre pasado en donde hay seis millones 56 mil 753 personas.

La presidenta del IEPC, Paula Ramírez Höhne, detalló que se recibieron 449 mil 948 opiniones, de las cuales 388 mil 816 fueron de personas adultas y de ellas 368 mil 558 se “decantaron por el sí y 20 mil 258 por el no; 61 mil 132 participantes fueron menores de edad y de ellos 58 mil 876 optaron por el sí y tres mil 256 por el no, con los datos podemos informar que los resultados de este ejercicio no resultan vinculantes dado que no se alcanzó el porcentaje de participación” que fijan la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza.

De esta forma los 388 mil 816 personas que votaron en esta consulta representan solo el 6.4% de los más de seis millones de personas con posibilidad de hacerlo y con estos datos señala que no fue un fracaso la consulta desde el punto de vista administrativo, pero sí una experiencia que va a servir de aprendizaje para hacer mejoras en el futuro.

En los cuatro fines de semana que se llevó a cabo la consulta, se instalaron cuatro mil 68 unas electrónicas que estuvieron en funcionamiento en mil 300 centros ubicados en los 125 municipios de Jalisco y es un ejercicio estatal nunca antes hecho.

Se visitaron 34 municipios en los que se distribuyó material, pláticas en módulos, jornadas universitarias en 37 planteles de 19 municipios a las que asistieron más de tres mil estudiantes; se organizaron ocho mesas deliberativas.