Delfina Gómez pide unidad entre militantes para que la 4T llegue al Edomex

La precandidata de la coalición "Juntos Haremos Historia" a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, pidió la unidad de la militancia de los partidos que abandera como precandidata única para ganar la próxima elección estatal.

Ante más de mil militantes de los partidos políticos que conforman dicha coalición, Morena-PT-PVEM, aseguró que la unidad de la ciudadanía es la única forma de que la 4T llegue al gobierno estatal de la entidad mexiquense.

"Tenemos que estar unidos, cuando alguien no está unido es muy difícil que se pueda lograr, pero ahorita estamos más que unidos", precisó la precandidata desde el jardín central de Valle de Bravo.

Asimismo, aseguró que la coordinación entre los militantes y simpatizantes de los tres partidos que abandera, y del resto de los ciudadanos será fundamental para ganar el proceso de renovación del Gobierno del Estado de México.

Por lo que, enfatizó que "todos están en el mismo barco, y desde donde estén se tiene que trabajar para acabar con la corrupción que se vive en el territorio mexiquense".

"Debemos de tener coordinación, debemos de estar coordinados, no todos podemos estar en un lugar, ahorita estamos aquí en este estrado algunos, pero si a mi me tocaría estar allá abajo, creanme que lo haría con todo el amor, por que no necesito estar un templete para poder trabajar y hacer lo que me toca", enfatizó.

Agradeció a la ciudadanía, porque es la única que la ha acompañado durante todas las elecciones a cargos populares por los que ha concursado, desde que inició su carrera política como presidenta municipal de Texcoco hasta la elección como senadora.

"(Cuando comencé en la política) empezaron a ver comentarios de cómo la maestrita va a poder gobernar Texcoco, como una vieja, una mujer va a poder ser, y fue por el apoyo de los militantes, los simpatizantes, los ciudadanos de Texcoco que esa maestrita y esa vieja pudo llegar a ser presidenta municipal", exclamó.

Recordó lo acontecido en la elección a gobernador de la entidad mexiquense en la que compitió en 2017, por lo que pidió "no confiarse" y cerrar filas para ganar la gubernatura de la entidad.

Más tarde, la precandidata de MORENA-PT-PVEM visitó el municipio de Tejupilco, cómo parte de su gira en el sur de la entidad mexiquense.

Proceso electoral con dignidad

Además de la unidad y la coordinación, la maestra Delfina Gómez aseguró que también es necesario tener dignidad para ganar esta elección.

Por lo que pidió a los militantes y simpatizantes de los tres partidos a pasar el mensaje de voz en voz, con el fin de que todos defiendan con dignidad la decisión del voto.

"(Pido) no vender nuestra dignidad, de verdad no vendamos nuestra dignidad. Debemos de tener muy firmes nuestros principios, nuestras raíces", pidió.

Una dignidad tal como los grupos originarios viven sus costumbres y tradiciones, siendo un ejemplo del tipo de dignidad que se necesita para ganar la próxima elección.

"Yo siempre pongo de ejemplo a nuestros compañeros, a nuestros grupos originarios, nuestros campesinos, por que a pesar de que todavía no llega esa justicia para ellos, porque todavía tenemos esa deuda muy grande, con qué dignidad portan su vestimenta, con que dignidad hacen sus ceremonias, con que dignidad dicen gracias madre tierra por todo lo que nos das", explicó.

Asimismo, destacó la importancia de las mujeres mazahuas, que son emprendedoras y luchan para dar lo mejor de sí con sus familias.

"Veo aquí a las mujeres mazahuas. Mujeres emprendedoras, mujeres luchonas que día con día dan lo mejor para su familia", describió.

A este evento asistieron militantes, simpatizantes y servidores públicos de los municipios de Valle de Bravo, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Villa de Allende, Santo Tomás de los Plátanos, Otzoloapan, Zacazonapan, Amanalco, entre otros.

