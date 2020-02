Denuncian ante la Fepade al diputado Gabriel Biestro

PUEBLA. A casi año y medio de que rindió protesta como diputado local, el actual presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por presuntas irregularidades en la documentación que entregó para acreditar su residencia y asumir la diputación de representación proporcional.

El encargado de interponer la denuncia fue Roberto Payán, también militante de Morena, quien consideró que dicho comportamiento no corresponde a los principios de su partido, aunque también reconoció que el objetivo es que Biestro Medinilla sea revocado del cargo y no pueda competir como candidato en proceso electoral de 2021.

Sociedad Acecharon a Miroslava por dos días, revelan en juicio contra El Larry

“Para que políticamente tenga todos los elementos en contra que no le permitan. Todos los que construimos Morena no nos vamos a dejar que nos desplace esta gente, no por el puesto ni el cargo, sino porque todo lo que hemos venido avanzando, la credibilidad que le estábamos dando a Morena con nuestro presidente con esta gente se viene abajo”.

Detalló que la inconsistencia radica en que el actual diputado de extracción morenista presentó dos domicilios diferentes para acreditar su residencia, como parte de los requisitos para ser legislador local, una en San Pedro Cholula y la otra en el municipio de Puebla.

“El motivo de la denuncia es porque presenta documentación apócrifa y dobletea, presenta una carta de ciudadanía poblana que le otorga Ignacio Molina siendo secretario general del Ayuntamiento de San Pedro Cholula y al mismo tiempo Gabriel Biestro entrega copia de su credencial del INE donde acredita otro domicilio en Zavaleta”.

Finalmente, agregó que el próximo viernes tendrá una audiencia con la Fepade para ratificar los elementos de prueba y continuar con el proceso penal.