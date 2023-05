No voy a declinar, dice Lenin Pérez ante apoyo del PVEM a Morena en elección de Coahuila

Lenin Pérez, candidato a la gubernatura de Coahuila por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), rechazó declinar a favor de Armando Guadiana, abanderado de Morena, de cara a las elecciones de este 4 de junio a pesar de que por la mañana la dirigencia de su partido así lo comunicó.

“No voy a declinar y se los digo a la cara, por más circo, maroma y teatro que hagan su candidato no va a ganar, no va a ganar porque no representa el cambio que hoy los coahuilenses buscan”, aseguró en un mensaje en sus redes sociales.

El abanderado del Verde acusó que la dirigencia nacional del partido a cargo de Karen Castrejón Trujillo tomó la decisión de apoyar la candidatura del morenista sin consultarlo con la militancia.

“Hoy la dirigencia nacional del Partido Verde, en un desconocimiento total de lo que pasa en Coahuila y sin consultarlo con su militancia se pronunció a favor de la candidatura de Armando Guadiana, un candidato que lo único que persigue es su interés personal y que está alejado de la ideología tanto del Partido Verde como de Morena y de UCD (Unidad Democrática de Coahuila)”, dijo.

Acompañado de los y las candidatas al Congreso del estado, Lenin Pérez señaló que el declinamiento de PVEM es debido a que Armando Guadiana se encuentra bajo en las preferencias del voto frente al candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, exsubsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Guadiana va en picada en las encuestas, por ello han tenido que recurrir a las más bajas y viejas prácticas priistas. Hoy un grupo de personas totalmente ajenas a Coahuila, con una profunda ignorancia de lo que aquí vivimos y de lo que aquí sucede quiso venir a decirnos lo que tenemos que hacer, creen que los ciudadanos somos fichas que pueden mover o intercambiar a su antojo, pero les vamos a demostrar que no somos así”, agregó.

Lenin Pérez, quien ha sido diputado local y alcalde en Coahuila, además advirtió que el anuncio de su partido fue producto de “presiones” políticas para que el Verde no fuera incluido en la coalición de Morena en las elecciones de 2024.

"Está más que claro que esa decisión la tomaron unos cuantos anteponiendo intereses que no son de los coahuilenses, porque los condicionaron a no ir juntos en el 2024, pero yo tengo el respaldo de los liderazgos del Verde y del Partido Unidad Democrática de Coahuila. Aquí nadie se va a rajar”, finalizó.

Horas antes, hoy por la mañana, la dirigencia del PVEM anunció que Pérez declinaría a favor de Gaudiana “privilegiando las demandas ciudadanas más que a los candidatos”.

En un tuit, minutos más tarde Castrejón Trujillo reconoció a su candidato, pero explicó que la decisión fue tomada dándole valor a la alianza nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto de nación.