Encarcelar a Duarte no es una obsesión: César Augusto Peniche

C HIHUAHUA, Chih.- “Meter a la cárcel por robo al exgobernador César Duarte Jáquez, no es una obsesión, porque la justicia jamás será una obsesión, la justica es una exigencia en un estado de derecho”, asegura el fiscal general del Estado, César Peniche Espejel.

En entrevista con El Heraldo de Chihuahua , Peniche Espejel asegura no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, y que aunque ha sido tardado el proceso de extradición del exgobernador chihuahuense, quien se encuentra viviendo en Estados Unidos, se espera poder llevarlo ante la justicia.

La operación Justicia por Chihuahua, por la que el exgobernador César Horacio Duarte Jáquez se encuentra prófugo de la justicia, y por la cual han sido sentenciados varios de sus excolaboradores, y otros más se encuentran bajo proceso penal por una extensa red de desvío de millones de pesos de las arcas a estatales a empresas fantasmas, es demostrar que tiene consecuencias el hecho de cometer un delito como éste.

El fiscal general del estado reconoce que su trabajo en la corporación estatal ha sido complicado al enfrentar diversas presiones por encarcelar a exfuncionarios corruptos, así como resistir los embates de la delincuencia organizada, pero la finalidad es poder orden y hacer las cosas conforme a derecho, porque nadie está por encima de la ley.

“El llevar a cabo las acciones de operación Justicia por Chihuahua, es también demostrar que tiene consecuencia el hecho de cometer un delito, es quitar el factor de impunidad de la ecuación. Lamentablemente durante muchos años, en muchos estados de la República, incluido Chihuahua, la sucesión de un gobernador a otro, ha permitido cubrir los excesos en los que han incurrido los gobernantes y eso ha ocurrido a nivel nacional y ya hay un hartazgo de la gente a los hechos de corrupción en el país”, refiere.

En Chihuahua, dice, se está buscando hacer justicia, pero además recuperar los recursos que se fueron del estado.

¿Se dice que hay una obsesión con esto?

- La justicia jamás será una obsesión. La justicia es una exigencia y es un factor necesario en cualquier estado de derecho, nosotros vamos a continuar con esa tarea, simplemente porque es nuestra responsabilidad.

Obsesión no, pero si debe de haber justicia. Tenemos que trabajar de una manera constante y tenemos que darle esa satisfacción, esa respuesta a la ciudadanía de que aquí en Chihuahua, no debe haber impunidad, porque es la mejor garantía de que esto no se debe repetir.

Eso es lo que tenemos que hacer para que nos e repitan este tipo de hechos”, en referencia a los desvíos millonarios que han hecho exgobernadores para su beneficio personal o de un partido político. Esa generación de gobernadores de los últimos diez años, ha sido claro ejemplo de la descomposición de un sistema de gobierno. Lo que vimos en estados como Veracruz, Chihuahua…

En estos estados, hasta el momento, se han detenido a exfuncionarios estatales y se han asegurado bienes que se adjudicaron exgobernadores…

- Así es. Si escudriñamos un poco más nos podemos percatar que los estados donde ha habido un cambio de partido gobernante, donde ha habido una transición democrática, es donde se ha posibilitado estas acciones, pero cuando un gobernador deja a su propio delfín como siguiente gobernador, pues al gobernador en turno le toca cubrir lo que hizo el anterior, y por eso el país está como está, y por eso tantos millonarios en cada sexenio, eso ya no puede pasar, ya no se puede repetir, aduce.

Como país, dice, no podemos seguirnos conformando con tener los gobernantes que hemos tenido, por eso es que cobra gran importancia lo que ha ocurrido en Chihuahua.

¿Confían en que el exgobernador César Duarte, pueda ser llevado a juicio? ¿La extradición se ve complicada?

- Yo estoy convencido que tarde o temprano esta persona tendrá que responder ante los jueces por sus hechos. Tarde o temprano tendrá que suceder. Hay que recordar que no hay día que no se llegue, ni plazo que no se cumpla y quien en este caso ha sido señalado por cometer excesos y haber propiciado con su corrupción la debacle económica de un estado, tiene que responder por ello, finalizó el funcionario.