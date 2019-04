Hechos en Minatitlán se resolverán con o sin fiscal: Cuitláhuac García

Tras la masacre en Minatitlán, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que los hechos se van a resolver con o sin ayuda del Fiscal General, Jorge Winckler Ortíz.

“En el caso de Minatitlán el Fiscal debe solicitar la orden de aprehensión, es responsabilidad de él, nosotros tenemos información delicada sobre ese hecho y tiene que ser la fuente oficial quien debe determinar los responsables, pero de que se va a resolver, se va a resolver a pesar del Fiscal”.

El gobernador calificó de mentiroso a Winckler Ortíz al asegurar que tenía policías ministeriales, resguardando la supuesta fosa clandestina que habían localizado recientemente, cuando en realidad no había nadie y además pidió apoyo para buscarlo porque desde el asesinato de 14 personas en Minatitlán, no lo ha visto ni ha recibido ningún informe al respecto, aseguró.

“El Fiscal miente muy seguido, hizo público que había una fosa con positivos, hasta dio una conferencia de prensa y al hacerlo público, tiene responsabilidad de resguardar el lugar, lamentable que se comporte de esa manera debería ser más serio y debería resguardar el lugar de inmediato”.

Indicó que se buscará la forma para que avancen las investigaciones de los hechos, porque la Fiscalía mantiene paralizados varios temas, como el del asesinato del activista xalapeño, Abiram Hernández.

“Nosotros vamos a solicitar al Fiscal que nos informe el avance de sus investigaciones, no he tenido comunicación con él, ¿Dónde está? Ayúdenme a buscarlo porque no está”, argumentó García Jiménez.

Asimismo externó que no permitirán que el Fiscal siga actuando de esta manera, sin embargo, no precisó si seguirán algún proceso en su contra.