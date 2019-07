Investigaciones sobre Lomelí deben llegar hasta las últimas consecuencias: Alfaro

El Gobierno de Jalisco no necesitó, ni necesitará intermediarios para su relación y comunicación con el Gobierno federal, por lo que el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, espera las investigaciones hacia Carlos Lomelí lleguen a sus últimas consecuencias.

Tras la renuncia del delegado de los programas federales en Jalisco, Carlos Lomelí, el gobernador, Enrique Alfaro, no tuvo comentarios sobre su desempeño en el cargo y responsabilidad ya que él no requiere intermediarios para negociar con la Federación.

“En la parte que tiene que ver con su responsabilidad les consta lo que va del gobierno no he hecho comentario al respecto, tengo una buena relación con el Gobierno federal así se mantendrá, no necesito intermediarios para trabajar con secretarios del gabinete o el Presidente de México”, mencionó en entrevista Alfaro Ramírez.

La persona que releve a Lomelí en Jalisco como delegado de los programas sociales, tendrá el mismo trato por parte del parte del Gobierno estatal; sin embargo, agregó Enrique Alfaro que respecto a las investigaciones que hace la Secretaría de la Función Pública sobre supuestas empresas de Lomelí, lleguen hasta sus últimas consecuencias.

“Que una simple renuncia no genere perdón y olvido, en lo que se pueda acreditar de un acto indebido, sea quien sea pueda pagar las consecuencias de sus actos”, puntualizó.

