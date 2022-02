José Luis Pech negocia con MC su candidatura por Quintana Roo

El senador por Morena, José Luis Pech Varguez, reconoció que tiene acercamientos con el partido Movimiento Ciudadano, que escucha los planteamientos y que hay la posibilidad de unirse como candidato de este partido a la gubernatura de Quintana Roo.

Tras el rompimiento con Morena y la precandidata Mara Lezama Espinosa, con quienes dijo “no hay condiciones para crear la unidad y enfrentar juntos el procesos electoral del estado” y que busca opciones para gobernar porque Quintana Roo merece un gobierno decente, Pech Varguez, señaló que si logra acuerdos con MC, alista su licencia como senador para el próximo 6 de marzo.

En entrevista radiofónica, aceptó que está buscando opciones, “no estamos contentos con lo que quieren hacer las cúpulas en el poder por Morena, lo entregan a la mafia verdes y ahora sería para ellos todo el estado de Quintana Roo”.

Yo creo agregó que “la avaricia de ese grupo es tremenda, Cancún tiene 6 años de gobierno verde, con Remberto Estrada, es una continuidad y ahora serán nueve años, ahora quieren todo el estado”.

De igual manera dijo, “El Partido Verde pidió todas las postulaciones a diputados, las diputaciones para las posiciones de destinos turísticos como Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Cozumel ellos quieren destinos turísticos, no les interesan las diputaciones de la zona maya, de zonas campesinas, quieren solo los destinos turísticos, solo les interesa el dinero”.

Pech Varguez afirmó que “el partido está cooptado, lo conduce una persona que no es de Morena Mario Delgado no tiene interés e intención de respetar la militancia y no se preocupa con la alianza del Verde, ni que se cogobierne, es una verdadera desgracia”, afirmó.

Finalmente reiteró que está en posibilidad de escuchar los planteamientos, y que ha tenido acercamientos con Movimiento Ciudadano, partido que se dice lo presentará este fin de semana como su candidato a la gubernatura, aunque señaló que Roberto Palazuelos es un gran activo político y considera que es importante conservar que participe también.

En redes sociales Pech Varguez tiene un fuerte respaldo de quintanarroenses, principalmente de la zona sur del estado para que el senador hasta ahora morenista sean el abanderado de Movimiento Ciudadano a la gubernatura.