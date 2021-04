Llama Fuerza por México al voto útil en Michoacán y Guerrero

El partido Fuerza por México y su candidato al gobierno de Michoacán, Cristóbal Arias, anunciaron que las puertas están abiertas las 24 horas para todos los simpatizantes y militantes de Morena; el voto útil es Fuerza por México como la opción y la alternativa afín al proyecto de la cuarta transformación, que no es patrimonio de un partido, sino aspiración cotidiana del gobierno de la República.

El líder de ese partido, Gerardo Islas, en conferencia de prensa, calificó al senador con licencia por Michoacán, Cristóbal Arias, como un hombre que se ha formado en las izquierdas; el primer senador de oposición que ha trabajado de la mano de quien es hoy el presidente de todos los mexicanos.

Local Esta tarde, Morena decide candidatura para Michoacán

“Un voto por Cristóbal Arias será un voto para respaldar al presidente de la República, con el que camino para lograr el Senado de la República y nos sentimos bien representado de ganar y que no se tenga ninguna duda de que estaremos caminando para reforzar hasta el último día de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador’’, dijo Islas.

“Caminaremos con él en las reformas que sean necesarias y de las cuales en todo México la ciudadanía nos ha pedido respaldar a la cuarta transformación, que no es de un solo partido político’’.

➡️ Excesiva y antidemocrática, la decisión del Tribunal sobre Félix Salgado y Raúl Morón: AMLO

Cristóbal Arias, por su parte, dijo que Michoacán ya no quiere más de lo mismo, de los mismos partidos tradicionales que se han venido alternando el poder público y que lo han llevado a la debacle; no quiere que empeore las cosas con quien en su momento llegaron apoderarse, infiltrados de un partido alternativa como era en Michoacán Morena, “que ha entrado en una situación de crisis, que ha desembocado en el caso particular de Michoacán con la cancelación definitiva del registro, de quienes en la cúpula de este partido impuso y que ha caído estrepitosamente, y que anda erráticamente la propia dirección nacional del partido, balbuceando una serie de contradicciones y hasta de incoherencia porque no encuentra cómo explicar esta situación de crisis’’.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La gran mayoría de los michoacanos, agregó el candidato al gobierno de Michoacán, incluyendo los propios simpatizantes y militantes de Morena, daban por descontado que era irreversible esa cancelación del registro -Raúl Morón- que fue siempre producto de una imposición.

“Se ha intensificado el número de llamadas que me buscan para manifestarme solidaridad y reiterarme que ven en mi al auténtico candidato de las fuerzas progresistas de Michoacán, que encabezamos a través de Fuerza por México, que ven en mi el cambio verdadero, que puede conducir la cuarta transformación en el estado de Michoacán y que van a votar por mi para que sea el próximo gobernador’’.

Cristóbal Arias, candidato a gobernador de Michoacán. Foto: Omar Flores | El Sol de México

En cuanto a si traiciono a sus militantes y simpatizantes de Morena, al irse a Fuerza por México, Cristóbal Arias, aclaro que “no he traicionado a nadie jamás en mi vida, ni personal ni políticamente, de entrada hay una afirmación incorrecta, que no es cuidadosa porque no hay ningún asomo de traición en absoluto. Soy persona de principios y de valores políticos, éticos, personales, cívicos, ideológicos y si así fuera como se maneja, entonces el presidente de la República también es un traidor, porque el presidente de la República fue primero presidente del PRI, y luego lo dejo y yo también; fue presidente del PRD y yo también y luego lo dejo. Entonces porque alguien estuvo en un partido, entonces ponle tu crees que también el presidente de la República es traidor, yo afirmo que el presidente de la República es un hombre congruente y coherente como yo mismo lo soy, principios y convicciones y luchamos por causas, no por cuestiones de ambición de poder ni personales’’.

Política Candidato de Morena en Michoacán es buscado por la DEA

Comentó también, “yo nunca fui militante de Morena, quisiera que lo registraras también, yo fui invitado a ser candidato a senador por la vía externa, como externos la mayoría de los que nos asumieron como precandidatos a gobernador de ese partido, incluyendo al que le retiraron el registro, no es de Morena, yo tampoco; yo acepte ser candidato a senador externo a invitación del entonces candidato a presidente de la República, con quien me une una relación de lucha de décadas, amistad, cordialidad e identificación’’.

Respecto a las encuestas dijo que ganó más de 40 y en todas por encima de Morena que llegaba a cerca de 30.

➡️ Senado aprueba nueva ley de remuneraciones de servidores públicos: nadie ganará más que AMLO

Igualmente, Gerardo Islas comentó que se cumplió el 96% de la totalidad de las candidaturas de acuerdo a la lista nominal, y en los lugares donde no se pudo registrar fue debido a que no se permitió, por eso el llamado para que la autoridad electoral llame al piso parejo.

También destacó que son más mujeres que hombres al Congreso de la Unión, más de 300 serán las candidaturas a diputaciones federales.

En cuanto al abanderado en Guerrero, Manuel Negrete, dijo que no asistió a la conferencia porque está preparando el primero de los debates.