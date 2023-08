No me arrepiento de ello: Adán Augusto tras soltar un codazo en evento de Huimanguillo

"No me arrepiento de ello", afirmó el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, luego de que se viralizara un clip donde golpeó a la diputada federal, Karla María Rabelo Estrada.

Tras lo ocurrido en Tabasco, en el marco de su asamblea informativa en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, explicó que fue una reacción al sentir algunas agresiones a su paso.

López Hernández se dejó llevar por sus impulsos. Foto: Captura de pantalla

"Me jalaron, casi me tiran, me enterraron las uñas y yo lo que hice fue reaccionar, pero bueno, yo no me arrepiento de ello", explicó López Hernández.

Asimismo, aseguró que no cuenta con elementos de seguridad que protejan su integridad física, por lo que está expuesto a esta clase de incidentes.

"Yo no uso, no uso seguridad, ya sé a qué se refiere", aseveró.

#Viral | Con un codazo reaccionó el aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de la república,@adan_augusto luego de que su esposa Dea Isabel Estrada resultara empujada por la multitud en el marco de su Asamblea Informativa en #Huimanguillo. pic.twitter.com/cUe8lKr5sk — El Heraldo de Tabasco (@heraldodetab) August 23, 2023

El aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, previo a su asamblea informativa en la demarcación señalada, propinó un codazo mientras caminaba con dificultad entre los asistentes.

En un primer momento, se vio a Adán Augusto López sostener a su esposa Dea Isabel Estrada Rodríguez, luego de que al parecer la empujaran.

Posteriormente, se ve al extitular de la Secretaría reaccionar con un codazo, momento donde golpeó a Rabelo Estrada, quien se encontraba detrás de él mientras caminaba al templete donde dio su discurso.

