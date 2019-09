Mijis denuncia que casi pierde el ojo tras agresión con piedra en San Luis

El diputado Pedro César Carrizales Becerra “El Mijis”, denunció haber sido agredido con una piedra en su ojo derecho el pasado domingo 15 de septiembre al salir del Congreso de Estado de San Luis Potosí.

Dichos hechos surgen luego de que el Mijis denunciará amenazas de muerte por parte de la bancada del PT, acusando a la delegada de la dirigencia, Patricia Álvarez Escobedo.

Sin embargo, en una transmisión que hizo la tarde de ayer miércoles desde el Zócalo en la Ciudad de México, donde ofrecía un mensaje a las afueras de Palacio Nacional, oculto con gafas negras los presuntos golpes en la cara, al ser cuestionado por la prensa, se rió y dijo “ya nadie me cree, hasta que me maten y entonces van a decir que si eran ciertos todos los atentados en mi contra”.

Fue hasta el día de hoy que se presentó a la sesión del recito legislativo con un parche en su ojo derecho y lentes oscuros. Al ser abordado, dio a conocer que el pasado domingo su camioneta fue apedreada al salir de la sede legislativa de la calle de Vallejo, del Centro Histórico potosino.

El diputado Pedro César Carrizales Becerra, asegura que casi pierde el ojo tras haber sido atacado a pedradas por desconocidos.

Según su narración a medios, el domingo cuando llegaba a su camioneta estacionada en Fundadores, en el Centro Histórico, fue atacado a pedradas y recibió algunos proyectiles, lo mismo que su camioneta, hasta que fue protegido por sus escoltas. Dijo que no había policías ni más testigos que puedan corroborar su dicho.

“No aguanto la luz, traje un justificante pero ya me voy a sacar una radiografía y antes con el secretario de Seguridad Alfonso Durazo que es mi amigo; después me voy a la ciudad de México a ver a mi doctor; yo creo que esto fue por las amenazas que me hizo la dirigente del PT, pero ya se investigarán porque habrá denuncia”, denunció.