PES no descarta apoyar a Eduardo Verástegui como aspirante presidencial

El dirigente del Partido Encuentro Solidario (PES) en el estado de Michoacán, Eder López García confirmó que no descartan como instituto político apoyar a nivel nacional la aspiración política a la presidencia de la República del activista provida, Eduardo Verástegui, quien recientemente anunció la participación de su movimiento “Viva México” en las elecciones del 2024.

A través de sus redes sociales, el actor y activista identificado con la denominada nueva derecha, denunció que Morena y el bloque opositor de la Alianza Va por México “son lo mismo”. Ante ello, mencionó que como la mayoría de los ciudadanos se ha quedado sin representación política, “muchos mexicanos hemos construido un movimiento que busca defender los valores de Dios, patria y familia, por eso, los invito a sumarse y no permitir que les roben el alma”.

Foto: Adid Jiménez | El Sol de Morelia

Al ser cuestionado sobre la aspiración política que busca Eduardo Verástegui en el proceso electoral del 2024 como candidato presidencial, el presidente estatal del PES, respondió que desde hace varios meses ha tenido acercamiento con el actor y su equipo, con quienes ya les externó su simpatía con el proyecto que impulsa el activista provida, sin embargo, López García aclaró que será una determinación que debe tomarse de forma colegiada con la dirigencia nacional a cargo de Hugo Eric Flores Cervantes.

“Estamos analizando todas las opciones y hemos platicado con todos los aspirantes que buscan la presidencia, con los de Movimiento Ciudadano, del PRI, PAN y PRD, también con Morena, pero queremos tomar decisiones con cautela y tranquilidad”, refirió.

En entrevista, el líder del PES en Michoacán, comentó que ya había manifestado internamente en el partido político la posibilidad de que el instituto partidista pueda apoyar al actor en su intención de ser candidato independiente por la presidencia del país, ya que tienen varias similitudes desde los valores que se promueven como la familia, la vida y la agenda conservadora.

Foto: Adid Jiménez | El Sol de Morelia

“Llevamos muy buen relación, yo he platicado con Eduardo sobre este tema, y ya le expresó de que me agrada su intención de participar en el 2024, pero esta decisión que debe ser todavía aprobada por los líder del PES en el país, estamos en esa idea, pero de entrada no lo descartamos”, destacó el dirigente local.

El presidente del partido de derecha en Michoacán, mencionó que sólo habría un punto de desacuerdo con el actor y es su cercanía con el ex presidente de EU, Donald Trump, quien no hizo mucho por los mexicanos sino al contrario, pero indicó que Verástegui tiene sus argumentos y son respetuosos de esa decisión.

De acuerdo con López García, el PES no pretende violentar los tiempos electorales como ya lo están haciendo otros partidos políticos, por lo cual, insistió en que todavía esperarán como se mueve la agenda electoral para poder determinar si apoyarán de lleno el proyecto de Eduardo Verástegui.

Publicado originalmente en El Sol de Morelia