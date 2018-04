Poncho De Nigris otro ex Bigbrother en la política; quiere ser diputado en Nuevo León por el Verde

Monterrey,N L-. Otro ex Bigbrother, Alfonso de Nigris, se registró ante la Comisión Estatal Electoral para buscar la diputación local por el Partido Verde Ecologista de México.









Conocido como Poncho de Nigris, quien ha conducido algunos programas en la televisión local dice que tenía invitaciones de diversos partidos pero decidió por el Verde, por ser noble.





“Me interesó aportar y ayudar y pues se me acercaron varios partidos (PRI, MC) y me decidí por el verde porque creo que es un partido noble, un partido honesto, un partido que no está tan quemado como los otros, y no le iba a entrar a la política pero también me metí por Madero, ( Adalberto, ex alcalde) haciendo un buen equipo para ayudar a la gente y trabajar con el mismo objetivo de los ciudadanos”.





“Nos vamos a sentar a trabajar con el equipo y luego ya vamos a plantear todas las propuestas, primero vamos a caminar y a estar con la gente”.









La diputación que busca es el distrito uno local al norte de la ciudad que comprende más de 70 colonias populares.





Respecto a las críticas por parte de la gente respecto a su interés en la política, tras ser una personalidad en la televisión, dice estar acostumbrado a ser una figura pública pero que está comprometido a trabajar. “





Estoy acostumbrado, toda mi vida he sido polémica, yo voy a trabajar para la gente y le voy a demostrar que voy a hacer bien las cosas, voy a trabajar por los ciudadanos y me van a ver caminando toda la campaña”, dijo.









Insiste en que siempre ha hecho labores sociales, aunque no especificó cuáles, y que eso le ha hecho darse cuenta de situaciones que viven los ciudadanos, como la extrema pobreza





. El otro ex Bigbrother es Patricio Pato Zambrano quién es el virtual candidato de la coalición Juntos Haremos Historia impulsado por el PT a la alcaldía de Monterrey.





En la pasada edición local Zambrano logró colocar con sus votos tres regidores en Monterrey donde fue candidato.