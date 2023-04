Regresarán escuelas de tiempo completo y se crearán estancias infantiles: Alejandra del Moral

Tras destacar la importancia de la sociedad civil e instituciones electorales en la vida política del país, Alejandra Del Moral Vela, candidata de la coalición "Va por el Estado de México", aseguró que combatirá la corrupción “sea quien sea”.

Ante la presencia de Margarita Zavala, diputada federal; Enrique Vargas Del Villar, coordinador del PAN en el Congreso local; Guadalupe Acosta Naranjo; ex diputado federal y Ana Lucia Galindo, activista, Del Moral Vela se dijo la abanderada de la “marea rosa”, por lo que retomará las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles, creando también el Seguro Popular Mexiquense.

Te podría interesar: Propuestas en debate de Edomex se enfocan en violencia de género y corrupción

“¡Que hoy nadie se quede atrás!, es un compromiso que asumo con absoluta convicción, con absoluta claridad, y por eso vamos a retomar las Escuelas de Tiempo Completo, y vamos a retomar las estancias infantiles, creando el Seguro Popular Mexiquense para que todos tengan acceso a la salud. Vamos a trabajar con el Seguro de Desempleo, para que cuando alguien pierda su chamba podamos capacitarlo y encuentre un nuevo trabajo”, enfatizó.

En este acto donde también estuvieron presentes Claudio X González, empresario; Anuar Azar Figueroa, líder estatal de Acción Nacional y Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, recibió la propuesta “Que nadie se quede atrás”, por lo que le fue entregado un chaleco rosa e indicó que buscará el bienestar y la igualdad de oportunidades para todos y todas en caso de asumir la gubernatura estatal.

Política Corrupción y capacidades para gobernar, los pequeños-grandes detalles del debate en Edomex

“Antes que política he sido y, seré ciudadana mexiquense, aquí nací, aquí crecí y aquí me he hecho. Todo lo que soy se lo debo a la bendita tierra mexiquense. Soy hija del Estado de México, valoro y reconozco mucho la participación social Unidos y a los colectivos Frente Cívico Nacional, al poder ciudadano, la organización Sí por México, a la sociedad civil México, México Une y Unidos por México, ¡gracias a todos y todas!”, externó.

Hoy, asumo mi compromiso como la Candidata de la #MareaRosa. Vamos a trabajar unidos, con visión de futuro y espíritu constructivo para dar resultados a las familias mexiquenses. #AleGobernadora #UnirEsResolver #VotALE pic.twitter.com/iIYpTa4oFJ — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) April 23, 2023

Explicó que no existe poder más grande que la participación ciudadana, libre, informada y con causa, por lo que destacó las dos magnas que se llevaron a cabo en el país en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

“¡El INE no se toca! y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en el respaldo ciudadano de la marea roja hoy el poder y todo lo que se requiere para seguir defendiendo al país. Así que la fortaleza del INE y la prevalencia del Tribunal Electoral es también gracias a estos movimientos y a la marea rosa”, señaló.

Asimismo, destacó el hecho de que en 20 años jamás haya sido sancionada por ejercer mal el erario, pero necesita de todos los ciudadanos para sacar adelante ese estado y a este país.

“¿Qué sería de este país sin el poder ciudadano?, ¿sin el poder incluyente de la sociedad civil?, ¿qué sería de este México? y ¿a dónde se dirigiría?, si no existieran estos movimientos de conciencia”, aseveró.

Del Moral Vela agregó que en el pasado debate del 20 de abril quedó claro de qué lado está la corrupción, por lo que aseguró que en la actualidad puede caminar el estado con la mente en alto.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“¡Aquí está su candidata transparente y con ganas de ganar!, y con un profundo conocimiento del Estado de México, porque la corrupción está en las personas, pero no en las instituciones. ¡Voy a combatir la corrupción sea de quien sea!, porque así lo aprendí, porque mucho más que propósitos, tengo soluciones y acciones”, manifestó.

Publicado originalmente en El Sol de Toluca