Promoverá Silvano Aureoles controversia constitucional contra superdelegado

Michoacán.- El gobernador del Estado, SilvanoAureoles Conejo, anunció que en un plazo menor a 30 días promoverá una controversia constitucional a la reforma a la Ley Orgánica del Gobierno Federal que aprobó el Congreso de la Unión, para la creación de la figura conocida como “superdelegado”, al considerar que ésta representa una invasión de competencias.

Por ello, el mandatario estatal sentenció que, con excepción de la reunión celebrada ayer con los delegados federales, no se volverá a convocar a ningún otro encuentro con estos, ni se les proveerá de información, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine la constitucionalidad de la superdelegación.

En rueda de prensa, Aureoles Conejo justificó que el titular del Ejecutivo está obligado a defender el federalismo, y que en caso de no hacerlo “estaría incurriendo en una omisión ante una clara invasión de funciones. No puede haber dos autoridades paralelas, mucho menos cuando hay un gobernador que tiene legalidad y legitimidad”.

Detalló que el pasado domingo fue convocado por el delegado de Programas Federales, Roberto Pantoja Arzola, mediante un oficio en el que se establecía como motivo de la reunión la coordinación de trabajos para la seguridad, y que a su vez, otros funcionarios estatales fueron convocados por otros “delegados regionales”, quienes a decir del gobernador, no se han presentado, no se conocen y no han sido designados formal e institucionalmente.

“En materia de seguridad el tema es muy delicado y no podemos convocar a personas que no sabemos quiénes son, por eso pedimos a la instancia correspondiente y al C5i que revisen los antecedentes, para ver si estas personas tienen antecedente y en el centro de control y comando nos han dicho que no los hay”, afirmó

Asimismo, explicó que en la reunión que supuestamente sería para la seguridad, se sacaron a flote temas de desarrollo social, por lo que consideró que no hay orden ni institucionalidad en las acciones.

“Hemos tenido una coordinación estrecha y permanente con delegados de distintas dependencias, cosa que no se trastoca, lo que desata dudas son las facultades que tiene un solo delegado, que asume funciones como si fuera el Ejecutivo de una entidad. No es una demanda para el titular del Ejecutivo federal, yo me estoy defendiendo de una ley aprobada por el Congreso, que a mi juicio violenta las facultades y el mandato que nos da la Constitución”, concluyó.

