Tabasco también prohíbe venta de comida chatarra a menores de edad

A pesar de la oposición de diputados del PRI y PRD, y de sectores como la Coparmex, la Asociación Civil Aldea por los Niños y empresarios chocolateros, fue aprobada con 22 votos a favor y ocho en contra, Ley contra la Comida Chatarra, que prohíbe la venta a menores de edad de refrescos, golosinas y alimentos preparados con predominio de carbohidrato.

El dictamen fue presentado por la Comisión de Salud. Se aprobaron diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Tabasco, de la Ley de Educación del Estado de Tabasco, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco y de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.

Todo esto relacionado con la prohibición de la venta, distribución, donación, dádiva y suministro de bebidas azucaradas preenvasadas, bebidas azucaradas carbonatadas, golosinas y alimentos preparados con predominio de carbohidratos refinados y grasas vegetales en su forma sólida que contengan ácidos grasos hidrogenados en su forma trans, a menores de edad, entre otros temas.

Tabasco se sumó a Oaxaca como los estados que han prohibido la venta de comida chatarra a menores de edad. La Ciudad de México está analizando esa posibilidad.

Legisladores de oposición criticaron al subsecretario de Salud, Hugo López -Gatell, por usar de trampolín político el tema de la prohibición de la venta de la comida chatarra a menores de edad, dicho que rechazó el funcionario.

El senador de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, dijo que es condenable que López-Gatell use al sector salud como “trampolín político” el tema de la comida chatarra al asesorar a gobiernos locales para modificar las leyes de salud que prohíban la venta de bebidas y alimentos chatarra a los niños y adolescentes.

“Prohibiendo cosas no se resuelve el problema, no puedes prohibir el consumo de marihuana, los abortos, los matrimonios igualitarios y otros como prohibir alimentos a los niños; hay que revisar con mucha seriedad, empezando por educar; abrir el debate, porque lo aprobado en Oaxaca no resuelve el problema”, dijo el senador de Movimiento Ciudadano.

El Sol de México publicó que en 20 estados están analizando restringir la venta comida chatarra, y en al menos tres entidades es con el aval de López-Gatell.

