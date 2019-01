¡Está usted estúpido! Diputada panista pierde el control y se vuelve viral

Nuevamente la diputada local del PAN, María Josefina Gamboa Torales, fue protagonista de un pleito, esta vez con un guardia de seguridad del Congreso local, hechos que sucedieron minutos antes de la comparecencia del fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, citada a las 10 horas de este miércoles en el recinto Sebastián Lerdo.

Mediante un video que circula en redes sociales, en el momento en que la legisladora ingresó al recinto agrediendo a los elementos de seguridad que, aseguró, no le permitían el paso, se da cuenta de los hechos.

La legisladora ingresa y atraviesa la puerta de cristal del recinto y de forma inmediata le señala a un elemento de seguridad del Congreso local, “a mí no me va a tener secuestrada, voy a entrar y salir las veces que me dé la gana” a lo que cual el guardia le responde que hay procedimientos y la audiencia comienza a las 10 horas.

Foto: Especial

El guardia le explica que ya hay personas al interior del recinto y sí se irá permitiendo el ingreso, seguido de ello le dice “tranquila, es gente del estado y yo soy un elemento de seguridad”, frase que molesta a la legisladora, quien contestó “y yo soy diputada, trabaja para nosotros, entienda, usted trabaja para nosotros, entienda, no al revés”.

Ante el tono de voz de la diputada, el elemento de seguridad le cuestiona si “está tomada porque huele a alcohol”, a lo que la legisladora le responde “está usted estúpido”.

El elemento de seguridad intenta calmar a la legisladora panista al mencionarle “le estoy diciendo por favor que hay que tranquilizarnos, tenemos una persona lesionada”, acto que fue refutado por Gamboa Torales “que ustedes lesionaron, está usted drogado porque tiene las pupilas dilatas”.

Foto: Especial

—“Usted está tomada porque huele a alcohol”, señala el guardia.

—“Usted tiene las pupilas dilatadas, también huele (a alcohol)”, dice la diputada.

—“Vamos a una revisión médica, ni estoy drogado, ni estoy tomado”, refuta el guardia.

—“Quítese de mi vista, voy a entrar y salir las veces que sea”, indica la legisladora.

Seguido de ello, el guardia le explica que todas las personas que están afuera del recinto van a entrar, además de que el ingreso es a las 10 y le especifica que todos entrarán de forma ordenada, hecho con lo que concluye la discusión.