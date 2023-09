15-S: A 15 años de los granadazos de Morelia [Video]

Morelia, Michoacán.- Hace 15 años, México cambió para siempre. En pleno corazón de Morelia se presentó uno de los hechos más crueles que ha habido en el país. Desconocidos arrojaron dos granadas de fragmentación en contra de la población que disfrutaba de la celebración del 15 de septiembre: la primera fue en la Plaza Melchor Ocampo y la segunda a unas cuántas cuadras de Catedral frente al Templo de la Merced.

Foto: Fernando Maldonado | El Sol Morelia

El resultado de este ataque fueron ocho muertos y más de cien heridos.

El entonces Presidente de México era Felipe Calderón Hinojosa y el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por delitos relacionados con el crimen organizado.

El expresidente Felipe Calderón | Foto: Cuartoscuro

El gobernador era el en ese entonces perredista Leonel Godoy Rangel, quien ahora es diputado federal por Morena y tenía serios desencuentros con el ex presidente Felipe Calderón. Su secretario de Gobierno Felipe Calderón Torreblanca, ahora diputado local por Morena. Mario Bautista era director de Seguridad Pública, quien ya murió.

Foto: Iván Villanueva | El Sol de Morelia

Este ataque ocurrió en el contexto de la guerra contra el crimen organizado que inició el ex presidente Calderón en 2007 llamada Operación Conjunta Michoacán, en la que se inició una ofensiva contra los grupos del crimen organizado.

A 15 años de distancia no hay culpables en la cárcel y todavía no se ha dado solución al caso ni se le ha dado justicia a las víctimas.

Si bien no se puede catalogar como un acto terrorista en toda la extensión de la palabra, el ataque con granadas del 15 de septiembre del 2008 en el centro de la ciudad de Morelia, Michoacán, “sí fue un acto del que no se tenía referente por agredir de manera directa a la población, por parte de organizaciones criminales”.

El investigador en seguridad pública y nacional e investigador posdoctoral sobre ciberseguridad en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Manuel Aguilar Antonio, hace un análisis para El Sol de Morelia, sobre aquel momento que marcó la historia moderna de México y sobre la evolución de los grupos criminales en Michoacán a partir de este hecho.

A la fecha hay una importante discusión a nivel internacional sobre si México debiera catalogar o no a los grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas lo que implicaría justificar la intervención de Estados Unidos a nuestro territorio. “Hasta ahora el gobierno mexicano ha sabido manejar bien la parte de la jurisdicción nacional con el combate al crimen organizado”.





Foto: Archivo

Los grupos criminales hasta ahora, menciona, “hemos visto que buscan sustituir o desmantelar el poder del Estado, sino que su interés sigue siendo las ganancias vinculadas al trasiego y tráfico de las drogas”.

Sin embargo, señala que con los hechos del 15 de septiembre se inauguró la época del narcoterror, que hasta ese momento se había visto en menores proporciones en el noroeste y norte del país.

En este sentido señala que Michoacán en concreto vive lo que los expertos en seguridad llaman una “tercera guerra” con el combate al crimen organizado que a pesar de los esfuerzos institucionales no se ha podido disminuir ni agotar.





LEONEL GODOY, POR REABRIR EL CASO

Esa noche del 15 de septiembre de 2008, después de que el entonces gobernador perredista, Leonel Godoy Rangel emitió los tradiciones ¡viva México!, tres veces y después de repicar la campana desde el balcón de Palacio de Gobierno en pleno Centro de la ciudad, se escuchó un fuerte estallido producto de la explosión de una primera de dos granadas de fragmentación que dejaron como resultado final ocho personas muertas y más de cien heridos.

Foto. Iván Arias | El Sol de Morelia

De éste número, las autoridades estatales informaron en su momento que 76 personas fueron registradas y atendidas en diversos hospitales de Morelia, y 30 de los casos fueron atendidos en el lugar de los hechos por tratarse de lesiones leves.

Tras los hechos, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a tres supuestos miembros del grupo de sicarios conocido como “Los Zetas”, a quienes se presentó ante los medios de comunicación como los autores materiales de los atentados. Se trataba de Alfredo Rosas Elicea, Julio César Mondragón y Juan Carlos Castro.

Sin embargo, en 2015, un juez federal dictó sentencia absolutoria a favor de los acusados por haberse acreditado tortura, violaciones a derechos humanos y fabricación de pruebas. De acuerdo con la autoridad jurisdiccional del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco, concluyó que la acusación se basó en la confesión de tres de ellos como autores materiales, que fueron sometidos a actos de tortura previos a que fueran localizados y presentados ante la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO).

El ex gobernador Leonel Godoy Rangel, no tiene dudas de que detrás de estos hechos estuvo Genaro García Luna y el ex presidente Felipe Calderón.

"A estas alturas ya todo mundo sabe que Genaro García Luna tuvo que ver en el Michoacanazo, o la mano del Gobierno de Felipe Calderón para desestabilizar mi gobierno, fue notorio, fue evidente que buscaban posicionar a la hermana de Felipe Calderón que al final perdió de todas maneras las elecciones, esa es la parte política es condenable, pero es más reprobable que haya habido siete muertos y más de 100 heridos y que no esté nadie en la cárcel por eso", reiteró el vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados federal.

El ex mandatario michoacano también denunció ante los medios que el gobierno de Calderón Hinojosa no actuó en la búsqueda de castigar a los culpables de esos “cobardes delitos”, sino que más bien lo cubrió con "el manto de la impunidad" para favorecer a su partido.

Hasta el momento no han logrado algún encuentro con la Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo Godoy Rangel expuso que anivel federal se ha reconocido la necesidad de reabrir el expediente.

"Debemos ayudar y deben las autoridades encontrar a los responsables y que sean castigados severamente", agregó.





LO MÁS TRAUMÁTICO: FIDEL CALDERÓN

“Ha sido lo más traumático que he vivido dentro del servicio público, pero también lo más doloroso y triste que me ha tocado vivir”, así lo recordó el hoy diputado local por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien el día de los granadazos hace 15 años fungió como secretario de Gobierno en la administración perredista de Leonel Godoy Rangel.

Para el legislador de Michoacán, aquel 15 de septiembre de 2008 fue el día más “oscuro” que ha tenido que enfrentar a lo largo de su carrera política, aunado a que como michoacano el haber visto aquella tragedia tan “dolorosa” por el uso de armas utilizadas en este caso unas grandes de fragmentación, fue un “impacto tremendo” que a la fecha no le gusta recordar.

Foto: Adid Jiménez | El Sol Morelia

Actualmente diputado federal por Morena, Calderón Torreblanca externó que en aquel 2008 nunca obtuvieron información suficiente ni oficial por parte del gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa o del entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, incluso aseveró que en todo momento se les obstaculizó para llegar a la verdad de la tragedia.

“Hasta el día de hoy no hay información suficiente y esa le tocaba proporcionar a Felipe Calderón y a su gobierno, a diferencia de otros juicios que están en curso, pero del 15 de septiembre del 2008 en Morelia no se sabe nada, no hay suficiente información oficial, eso es sospechoso”, manifestó el diputado local.

A García Luna, dice “también se le tiene que juzgar por lo que pasó en Michoacán para que declare lo que sepa y podría resultar en una responsabilidad. Sería muy bueno que se le cuestionara en Nueva York que es lo que sabe sobre lo que aconteció el 15 de septiembre, porque yo creo que García Luna en aquella época hizo de Michoacán un territorio en favor del cártel al que le trabajaba”, acusó Calderón Torreblanca.









MARIO BAUTISTA, EL PRIMERO EN LLEGAR

El día de la tragedia, el director de Seguridad Pública en la administración godoyista, Mario Bautista Ramírez fue la primera autoridad del gabinete estatal que llegó a la Plaza Melchor Ocampo, donde fue arrojada la primera granada de fragmentación, y quien auxilió a las víctimas, ya que varios de ellos tenían sus piernas y manos destrozadas.

El funcionario, comenzó hacer llamadas telefónicas para que llegaran más pronto las ambulancias y a su vez coordinar los primeros auxilios, lo cual fue fundamental para que se generara una mayor atención a las personas lesionadas por las esquirlas.

Al haber sido de los primeros funcionarios en arribar al lugar del atentado terrorista, en un primer momento fue confundido por la gente como el principal agresor del hecho una vez que fue difundido el retrato hablado por parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJE).

Sin embargo esta hipótesis fue rechazada por el propio director, quien explicó en una entrevista al medio de comunicación Quadratín, en su momento que, “yo fui el primero que llegó ahí, la gente estaba lastimada, herida y a la primera persona que ven es a su servidor. Mucha gente me ha comentado el parecido. Y yo estoy para declarar ante cualquier autoridad”.

Testimonios de periodistas del estado, señalan que mientras el funcionario y varios de los reporteros que se encontraban ayudando en lo que podían a la gente, la noche mexicana seguía adentro de Palacio de Gobierno "como si nada hubiera pasado". Había comida, bocadillos, aguas frescas y una gran variedad de antojitos.

Bautista Ramírez también formó parte del grupo de 34 funcionarios y alcaldes detenidos durante 2009 en lo que se llamó como “michoacanazo”. Estuvo recluido en ese año en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, y después fue trasladado al Cereso “David Franco Rodriguez” más conocido como Mil Cumbres de Morelia para finalmente ser puesto en libertad el 26 de agosto de 2010 tras haber sido internado en el hospital civil "Doctor Miguel Silva" por una recaída de un cáncer.

Foto: Adid Jiménez | El Sol Morelia

En marzo del 2014, el ex funcionario estatal en las administraciones estatales de Lázaro Cárdenas Batel y Godoy Rangel, falleció en Morelia como consecuencia de enfermedades que le aquejaban desde hace varios años, pues así fue confirmado por sus familiares.

