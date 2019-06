Advierte Tello de parálisis del gobierno

ZACATECAS.- Llegamos a un punto de quiebre, las cuentas del estado están en ceros y se podría llegar a una parálisis operativa, por lo que en caso de no contar con apoyo se tendrán que hacer reajustes presupuestales que afectarán todos los rubros, aceptó el gobernador Alejandro Tello Cristerna, quien hizo un llamado a la Federación para que no los abandone.

Agregó que “Zacatecas, sin el apoyo federal, no tiene viabilidad de sacar al frente el tema educativo, salvo que lleguemos a una parálisis de todo, que no haya para seguridad, que no haya para salud, que no haya para deporte, para obra, para nada, más que convertirnos en una administración ejecutora del pago de la nómina”.

Sociedad Autobús de pasajeros vuelca en Zacatecas; hay 11 muertos

Ofreció el mandatario una disculpa al magisterio estatal por los inconvenientes, la molestia que esto ha generado, y les pidió estar unidos, no dividirse y encabezar un esfuerzo, porque no se trata de un tema político ni de rompimiento, sino de justicia, pedir para Zacatecas lo que le corresponde.

Reconoció que si no hay el respaldo del gobierno federal el estado de Zacatecas tendrá que hacer una reestructura total de la ejecución del gasto y se van a ver afectados totalmente sus poderes, todo, porque se tendría que prever hacer frente al pago de la nómina magisterial.

“Lo que me preocupa es que de continuar como al día de hoy, que no ha habido un respaldo federal, pudiéramos llegar a una parálisis operativa”.

Admitió que he recibido un magnífico trato, de Esteban Moctezuma, secretario de Educación; de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; de Mario Delgado, coordinador de diputados; de Carlos Urzúa, secretario de Hacienda; del propio presidente Andrés Manuel López Obrador; del senador Ricardo Monreal, pero el estado de Zacatecas no ha sido respaldado con un centavo en el tema educativo”.