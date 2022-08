Alcaldesa de Tijuana pide a criminales cobrar "facturas" a quienes les deben y no a familias

En un video publicado en el Facebook del Ayuntamiento de Tijuana, Montserrat Caballero, alcaldesa de la entidad, pidió a los grupos delictivos que realizaron actos violentos en Baja California "cobrarle las facturas" solamente a quienes no les pagaron y no a los ciudadanos.

Caballero envió este mensaje luego de que se suscitaran una serie de actos delictivos en Tijuana, así como en Mexicali y Tecate, con bloqueos y la quema de automóviles, acciones similares ocurridas también en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua y que han provocado terror entre la población.

Puedes leer también: Alan González: ¿Quién era el locutor asesinado en Ciudad Juárez?

La funcionaria aseguró que no se permitirá que los ciudadanos paguen las consecuencias de aquellos que no "pagaron sus facturas" e hizo un llamado para que los delincuentes no ataquen a la población civil.

"El día de hoy, también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan".

República Vuelve la violencia a Guanajuato: criminales responden a operativos de Sedena

A su vez, pidió a la población permanecer con calma ante la violencia asegurando que ya se están tomando las medidas necesarias para asegurar al estado.

Entres ellas, dijo, están listos 3 mil elementos de la Guardia Nacional y 2 mil policías municipales para salir a las calles en caso de que sea necesario para proporcionar seguridad en la ciudad fronteriza.

"En este momento estamos tomando las medidas correspondientes en coordinación absoluta con el gobierno del estado", apuntó Caballero.

Finalmente instó a continuar de manera pacífica con las actividades, ya que como ocurrió en otros estados, las calles de Baja California se encuentran casi vacías con múltiples comercios cerrados y poca actividad en el transporte.