Asesinan a colaboradora de la estación La Poderosa en Cd. Juárez

Autoridades dieron a conocer que la tarde del martes asesinaron a Teresa Aracely Alcocer Carmona, más conocida por su nombre artístico, "Bárbara Greco", quien era colaboradora de la estación de radio "La Ponderosa".

De acuerdo a los primeros informes, Bárbara Greco, mujer que trabajaba como lectora de cartas en mencionada estación, fue atacada a balazos afuera de su casa en la colonia El Barreal, en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando platicaba con su padre.

A través de redes sociales, usuarios exigen justicia y esclarecimiento del caso.

Cabe resaltar que de los últimos mensajes que dio al aire Bárbara fue que “las niñas y niños no se golpean, no se abusa de ellos y no se matan”, esto, respecto al crimen de la menor Fátima, en la Ciudad de México.

Por tanto, autoridades abrieron una carpeta de investigación por el asesinato de la joven de 37 años de edad, del que aún se desconocen motivos.