Atacan dos sucursales de la misma carnicería en Celaya, Guanajuato

CELAYA, Gto.- En lo que parece un ataque directo, una carnicería explotó la mañana de este martes en el Bulevar Adolfo López Mateos, afortunadamente no había personas en el sitio, pero la misma dejó cuantiosos daños materiales.

Fue a las 7:40 de la mañana que se reportó a través de varias llamadas al Sistema de Emergencias 911, una explosión e incendio en una carnicería y expendio de carnes ubicada en el Bulevar Adolfo López Mateos, casi esquina con la calle Ignacio Allende, por lo que se solicitaba la presencia de cuerpos de emergencia en el lugar.

Hasta el sitio llegaron elementos de Policía Municipal, quienes resguardaron la zona, así como de Bomberos que comenzaron con los trabajos para sofocar las llamas que salían del establecimiento e hicieron una revisión para determinar si no había algún riesgo. El Bulevar Adolfo López Mateos tuvo que ser cerrado en su tramo de la calle Zaragoza a la calle Ignacio Allende para el mejor trabajo de los hombres del fuego.

Por fortuna no había personas en el sitio y no hubo heridos, solo cuantiosos daños materiales derivado a la explosión que hubo. Al parecer ningún negocio aledaño sufrió daños, sin embargo, serán los bomberos y elementos de Protección Civil quienes realicen las inspecciones en la zona para descartar al 100 que no hay riesgo en las estructuras de los negocios aledaños.

Durante varios minutos la circulación tuvo que ser cerrada por lo que los conductores se desviaron en la calle Zaragoza para continuar su camino. | Foto: Cortesía

Durante varios minutos la circulación tuvo que ser cerrada por lo que los conductores se desviaron en la calle Zaragoza para continuar su camino, cabe señalar que para poder mitigar el incendio mas rápido se solicitó el apoyo de pipas del municipio y con ellos agilizar las acciones de los bomberos.

Es importante señalar que derivado de esta explosión se reportó un ataque con arma de fuego en la sucursal de la misma empresa "SUCAHERSA", pero la que se encuentra ubicada en la Avenida Francisco Juárez casi esquina con Galeana, por lo que elementos de la Policía Municipal resguardaron y revisaron la zona.

En el primer ataque llegaron Elementos de la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Trámite Común para las investigaciones en el sitio, asimismo el personal de Servicios Periciales llegaron a la zona y comenzaron con el procesamiento del lugar, para localizar indicios.

Posteriormente se trasladará a la segunda sucursal para realizar de igual manera el procesamiento de la escena y asegurar los casquillos que ahí quedaron. Las investigaciones serán llevadas por la Fiscalía General del Estado.





