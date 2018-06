Aumentan picaduras de alacranes en Durango y Zacatecas

DURANGO, Dgo.- El intenso calor que se ha dejado sentir en los últimos días en Durango y Zacatecas ha incrementado la aparición de alacranes, por lo que las picaduras son más frecuentes.

En Durango, en el lapso del jueves y viernes, se contaron 52 víctimas de piquetes de estos áracnidos, con lo que se rebasó ya la cifra de mil 535 casos registrados el año pasado, con mil 560 picaduras.

Mientras en Zacatecas, de enero a la fecha van mil 407 intoxicaciones por picadura de alacrán, según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 48 casos más que en el mismo periodo del año pasado.

César Franco Mariscal, secretario de Salud Pública de Durango, mencionó que se han intensificado los programas de prevención para evitar el ataque de los alacranes. Aclaró que un menor murió en días pasados, no por falta de atención médica, sino porque sus padres no aceptaron que se le aplicaran el suero anti-alacránico en la primera clínica a la que llegaron, sino hasta la de El Salto, a donde el menor ya no llegó con vida.

El secretario de Salud de Zacatecas, Gilberto Breña Cantú, exhortó a la población de la región de los cañones de Juchipila y Tlaltenango, a incrementar la limpieza en el interior de los hogares, lugar en el que ocurre un número importante de picaduras. El funcionario aconsejó revisar la cama, la ropa y los zapatos.

En temporada de calor, los alacranes salen de sus nidos con más frecuencia. En caso de picadura, es importante acudir de manera inmediata a los centros especializados para recibir la atención médica, y evitar los remedios caseros.