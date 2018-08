Cañones antigranizo golpean a campesinos del sur de Jalisco

Los llamados cañones de iones o antigranizo dividen a los habitantes de la región sur de Jalisco y a los productores de aguacates. Los primeros acusan que el uso indiscriminado de los mismos, para evitar afectación a las cosechas, ha “ahuyentado” las lluvias.

Según El Occidental, especialistas niegan que sea cierto, pero el caso ya llegó hasta las puertas de Palacio de Gobierno de Jalisco e incluso se dieron momentos de tensión, cuando no se permitió el ingreso de trabajadores y fue necesaria la presencia de antimotines.



Aseguran que esos equipos han proliferado y antes se hablaba de uno o dos por región, hoy se habla de uno por cada dos productores.



Los ahí presentes llegaron desde Zapotlán el Grande, Sayula, Tecalitlán, Tapalpa, Tuxpan y Amacueca.

Sociedad [Video] Así funcionan las bombas antigranizo de Volkswagen de México

Con pancartas, exigiendo se frene esta práctica, llegaron desde municipios del Sur de Jalisco. No eran muchos, pero aseguran que representan una buena parte de los que han visto llover poco y quienes dicen que el calor ha aumentado.

Se apostaron antes de las 9 de la mañana y bloquearon las puertas de ingreso, no permitiendo que iniciaran labores los trabajadores de palacio de gobierno.

Culpan directamente a los cañones antigranizo que utilizan aguacateros para evitar que la lluvia afecte sus cosechas.

María López Fuentes, es maestra y habitante de Zapotlán el Grande, quien asegura que no es nueva la práctica, “ya son ocho años” y los agricultores han abusado de los usos de cañones.

Ella aseguró que esto lo sabe el gobernador de Jalisco y “se comprometió a atender el tema, pero hasta el momento no hay alguna restricción para utilizar la tecnología”.



Sociedad Bloquean la México-Puebla en contra de uso de bomba antigranizo

Denuncian que la afectación al clima de la región es tal, que ya inhibe la formación de nubes.

Gerardo Morales, explicó que “se está afectando en todo lo que es la parte Sur de Jalisco porque no está lloviendo, el problema del cañón antigranizo era para deshacer el granizo, pero como le están tirando a todas las nubes cirros, nimbos, estratos, pues básicamente están desintegrando el granizo”.

No quieren que desaparezcan, como ya sucedió en la zona de Tlajomulco, sino que busquen medios alternos para no afectar al ecosistema y no se corte de esa manera el ciclo natural del agua.



Hubo momentos de tensión, se solicitó incluso la presencia de antimotines, pero no fueron necesarios, puesto que los manifestantes se replegaron a la parte de enfrente, en la plaza de Armas, y ellos fueron atendidos por personal de la Comisión Estatal del Agua, de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Ecología Tóxica marea roja amenaza a fauna de Florida: mueren nueve delfines

Mundo Afecta ola de calor gran parte de Europa, prevén cifras récord