Condicionan libertad de activista para acabar con plantón en Monterrey

Elementos de la Fuerza Civil detuvieron a manifestantes de la organización Únete Pueblo y los desalojaron del plantón que mantenían en la Explanada del Palacio del Estado en Monterrey.

De acuerdo a Rocío Montalvo, líder del colectivo, a las 03:00 horas, elementos de la corporación llegaron a solicitar que se retiraran y como ella se resistió fue detenida.

"Dijeron que teníamos dos opciones, o nos retirábamos por las buenas o bien nos iban a proceder a tener por desacatar una orden que estaban haciendo. Yo me resistí, les dije que no íbamos a retirarnos y en ese momento a mí me detienen en una patrulla de las 3:00 a las 3:45, afuera de Palacio, por la puerta trasera".

La activista cuando estaba detenida, condicionaron su libertad con el resto de los integrantes a cambio del desalojo del plantón.

"Les intimidan entre 14 y 20 elementos y les dicen que hay que desalojar, que yo estoy detenida y que la única forma en que pudieran soltar es que se retirara este plantón".

La dirigente explicó que los elementos de Fuerza Civil ordenaron su salida por dar mala imagen, que ninguna autoridad les notificó del evento del Día de la Bandera, que se realizaría en la explanada y que de haberlo hecho, se habrían retirado.

Integrantes del colectivo regresaron a la explanada con una manta y dijeron estar analizando si se instalarían de nuevo.

Desde principios de enero mantuvieron un plantón, primero en el interior del Palacio Estatal de donde fueron desalojados y encarcelados para posteriormente quedarse en la explanada frente al inmueble.

Ellos protestan en contra del alza de las tarifas del transporte urbano.