Convenceré a los que no votaron por mí: Miguel Barbosa

PUEBLA.- A los que no votaron por mí les ofrezco mi respeto, los convenceré de que seré un buen gobernador, sentenció el virtual mandatario de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, tras proclamarse ganador de la contienda electoral del 2 de junio, donde se impuso a sus adversarios Enrique Cárdenas, del PAN, PRD y MC, y Alberto Jiménez, del PRI.

En entrevista con El Sol de Puebla, el próximo gobernador dijo que son más los votos no ejercidos que aquellos que no votaron por él, por lo que adelantó que irá por estos dos sectores a quienes convencerá de que será un buen titular y que su gestión será diferente para recuperar la confianza que no tienen en la autoridad.

“Agradecido con los dos, decirle a los que no votaron que voy a su encuentro para recuperar la confianza que no tienen en la autoridad poblana”, comentó.

Miguel Barbosa aseguró que la contienda electoral le ha dejado el compromiso de cumplir con el máximo honor al que un poblano puede aspirar que es gobernar el estado, por ello expresó que en esta campaña hizo su mayor esfuerzo.

“No seré arrogante al decir que he trabajado mucho para llegar a este momento, con la colaboración de un gran equipo. Haber recorrido el estado, hablado con los sectores de la población ha sido un privilegio, recibí muestras de afecto”, dijo.

RESTABLECER LA PAZ

Miguel Barbosa no descartó que funcionarios del actual gobierno repitan en su administración, por ejemplo, el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Fernando Manzanilla Prieto, sin embargo, esa decisión la tomará en su momento.

En materia de seguridad, Barbosa Huerta comentó que pondrá orden para frenar las bandas criminales que se dedican al robo de combustible, droga, secuestros, sicarios y cobros de derecho de piso, las cuales fueron protegidas por personajes siniestros.

Foto: Cortesía

En ese sentido, reiteró que su plan de gobierno es reestablecer la paz y la seguridad, por lo que a partir de este lunes se pondrá a trabajar en este rubro, así como en materia de anticorrupción que va desde reestructurar las corporaciones policiales, fortalecer el sistema de procuración de justicia y el penitenciario.

Al preguntarle si emprenderá acciones en contra de funcionarios que formaron parte del gobierno del extinto Rafael Moreno Valle Rosas, el virtual mandatario de Puebla respondió que ello derivará de las investigaciones que se realicen, dado que no callará ante abusos de autoridad, agravio al erario público o enriquecimiento ilícito.

“Yo no callaré, aquí en Puebla el poder público ha funcionado como modelo de negocios, eso va a desaparecer. Una acción serían las investigaciones y las vamos a hacer”, sentenció.

MORENISMO

Sobre las consecuencias de dejar la vida partidaria en Morena, Miguel Barbosa dejó en claro que no puede ser miembro activo de un partido si es gobernador, y tampoco pueden verlo tomando acciones de militante si es titular del Ejecutivo.

“Eso no se lleva, el ser servidor público y gobernador no se lleva con ser parte de una dirección política, para eso existe una dirección para que tome las decisiones”, afirmó al asegurar que no guarda ningún rencor hacia los morenistas que no apoyaron su campaña, ya que de hacerlo terminaría dañándose.