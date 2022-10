Denuncian abuso de una menor en preescolar de Aguascalientes

Por el presunto caso de abuso sexual en agravio de una menor de 3 años de edad, ocurrido al interior de un preescolar de Aguascalientes, un grupo de padres de familia y allegados de la víctima se manifestaron a las afueras del centro educativo, a fin de exigir justicia y la destitución de la directora del plantel.

A decir de la madre de la víctima, fue el pasado mes de septiembre que se registraron los hechos al interior del Jardín de Niños Felipe Pescador, y desde entonces no ha recibido respuesta de las autoridades, por el contrario, señaló que la directora del plantel le recomendó no denunciar, ya que no “iba a proceder”.

Sobre la forma en que ocurrieron los hechos, la madre de la víctima dijo que fue la misma menor la que le confesó lo sucedido, no obstante, se desconoce la identidad del presunto responsable; “es inteligente porque lo hace con un menor que no puede hablar, pedimos justicia, todos los papás deben hablar con sus hijos, traemos a los niños con la seguridad de que estarán bien”.

Es importante señalar que no descartan la posible existencia de más casos, ya que a su decir, hay menores estudiantes del mismo kínder que señalan a docentes por incomodar a los pequeños con diversas acciones de contacto físico.

“La directora me dijo que esto hay que tomarlo bajita la mano porque los papás se van a alarmar”, por lo anterior, la madre afectada asegura que de parte de las autoridades del centro educativo hay complicidad, dada la omisión y resguardo del docente señalado, por lo que exigen a las autoridades educativas del estado, la destitución de la directora o en su caso, el cierre del preescolar.

"Yo saqué a mis niños del kínder y ella piensa que ya se me olvidó, llegaré hasta donde tenga que llegar, yo me porté accesible y ellas dicen que no pasó nada, a que tienen miedo, no es la primera vez que se le acusa de algo", aseguró la madre de la víctima

Finalmente, la afectada reiteró su exigencia sobre la destitución de la directora del plantel, quien lleva más de 20 años en dicho cargo y a decir de los manifestantes mantiene en completo descuido y con pocas condiciones de seguridad a los estudiantes.

Señalan casos de abuso anteriores en escuelas de Aguascalientes

No es la primera vez que ocurre algún tipo de abuso sexual al interior de los planteles educativos en Aguascalientes, reconoció el diputado Raúl Silva Perezchica, quien fue director del Instituto de Educación de Aguascalientes durante un período de la pasada administración estatal.

Silva Perezchica detalló que en materia educativa existe un protocolo a seguir cuando se detecte alguna situación irregular en contra de las y los alumnos, el cual establece que en cuanto un director o directora reciba una queja de este tipo debe proceder jurídicamente para que la familia afectada presente una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

"En lugar de otras cosas, es tratar de escuchar a la familia, tratar de que el área jurídica intervenga para luego hacer las investigaciones, al final lo que se necesita es investigar y determinar responsabilidades, de quien sea en este caso", sostuvo Raúl Silva Perezchica.

Comentó que en este caso en particular, al no tratarse de una falta administrativa, sino de un asunto que seguirá su curso penal, el protocolo indica el retiro de la plaza docente para el presunto agresor que ha sido identificado por la víctima como el profesor de educación física.

El legislador presidente de la Comisión de Educación Pública en el Congreso del Estado reconoció que, al presentarse este tipo de casos, algunas escuelas intentan encubrir la situación y motivar a los padres de familia a que desistan de hacerla pública o denunciar, por lo que se revisará la normatividad local para que estas acciones sean sancionadas conforme a la ley.

Hizo un llamado a los padres de familia para que ante casos de este tipo no tengan temor a denunciar en primera instancia a las autoridades del plantel y en caso de que no se aplique el protocolo, escalen de nivel hasta que se logre que no prevalezca la impunidad.

Cabe recordar que el presunto abuso sexual quedó al descubierto la mañana de este jueves, cuando la madre de una menor de tan sólo tres años denunció que su hija había sido abusada al interior del kínder Felipe Pescador, en el fraccionamiento Bonagens.

Tere Jiménez acompañará caso de menor víctima de abuso

Luego que una madre afectada por la presunta violación en agravio de su hija menor de 3 años de edad, se manifestó a las afueras del Jardín de Niños Felipe Pescador, donde ocurrieron los hechos el pasado mes de septiembre, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez aseguró que las autoridades están pendientes de lo ocurrido y además, garantizó que acompañará a la familia durante el proceso.

"No existe impunidad, necesitamos trabajar con coordinación, el asunto ya lo tiene la fiscalía, estamos dando seguimiento y todo el peso de la ley, no va haber impunidad y vamos a estar al pendiente de que la ley se aplique" puntualizó la gobernadora.

Asimismo, reiteró que los elementos ministeriales recibirán capacitaciones a fin de investigar el delito bajo perspectiva de género y sobre todo de la niñez y adolescencia; “la ley se tiene que respetar, hay tratados internacionales, donde si alguien perjudica a un niño, niña o adolescente, todo el peso de la ley y si aplican sus garantías, sus derechos y sobre todo tenemos que trabajar en esta perspectiva, que conozca la gente cuales son las consecuencias”.

Jiménez Esquivel recalcó que se mantendrá pendiente durante el proceso legal de los hechos ocurridos el pasado 15 de septiembre, del cual si bien no fue posible emitir mayor información, externó “cuenten con mi respaldo para que no quede impune, estoy al pendiente y la familia va a contar conmigo, ya tenemos datos, vamos a darle seguimiento y no va a quedar impune”.

Postura IEA

Luego de la manifestación a las afueras del preescolar, en que presuntamente ocurrieron los hechos relacionados con el abuso sexual de una menor de 3 años de edad, al sitio arribó Rubén Cardona, director jurídico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), quien señaló que “no es suficiente el proceso penal, por lo que se iniciará el procedimiento interno en el instituto, a fin de separar al probable responsable para que se conserve la autonomía de la investigación”.

"Desde el primer momento no se tenía ubicado si la persona era externa, no tenemos a quien separar del kínder, una vez que se determina una probabilidad se hace la separación como medida cautelar. Rubén Cardona", subrayó el director jurídico del IEA.

Finalmente, dijo que la instrucción de la gobernadora de Aguascalientes es darle prioridad a salvaguardar la integridad de los niños y escalar a nivel que sea necesario la responsabilidad, por acción u omisión, lo cual se determinará conforme avance la investigación; “como responsables del área jurídica vamos a dar seguimiento y sancionar a los responsables”, concluyó.

