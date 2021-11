Depositó 20 mil pesos a una cuenta equivocada y tampiqueños le hicieron donaciones

Una mujer de Tampico pasó por momentos de preocupación tras depositar la cantidad de 20 mil 764 pesos a una cuenta equivocada, el hecho se viralizó en redes el día de ayer generando cientos de comentarios.

Gabriela contó en exclusiva para EL SOL DE TAMPICO que han sido momentos angustiantes, por lo que decidió actuar rápido pidiendo el apoyo a la ciudadanía para dar con el paradero de la cuenta.

Ella realizó una transacción a través de la banca móvil de BBVA hacia BanCoppel, alrededor de las 12:00 horas del miércoles 27 de octubre, “me equivoqué en un dígito, desconocía al propietario de la cuenta”.

Tras el hecho acudió a las instalaciones del banco de BBVA de la Curva Texas, “pero realmente no me brindaron una asesoría adecuada, por lo que me fui al banco que se ubica en Plaza Arenas, fue donde la ejecutiva me brindó mayor certeza sobre el proceso”.

Explicó que le pidieron que esperara un lapso de 24 horas, ya que la cuenta a la que había depositado por error no tenía dueño, aun así ya le habían absorbido el dinero, “esperamos que el banco devuelva el dinero a mi cuenta”.

Además, de que en su momento de desesperación por tratar de revertir el error bloqueó su banca móvil de BBVA Bancomer y ya no obtuvo acceso a sus movimientos, “Dios quiera que nadie pase por una situación similar”.

“Como yo no obtuve respuesta por parte del banco, recurrí a mi última instancia que eran las redes sociales", declaró para EL SOL DE TAMPICO | Crédito: Cuartoscuro

MEXICANOS SE SOLIDARIZAN ANTE LOS PROBLEMAS

Al momento que se difundió el mensaje para pedir apoyo y encontrar al dueño de la cuenta, en el que dejó su número telefónico como contacto, no tardó mucho en que los internautas comenzaron a mandarle mensajes, videos o llamadas para apoyarla.

“Realmente mucha gente se puso en contacto conmigo, yo quería recuperar mi dinero, aunque diera una recompensa, las personas empezaron a decirme cómo hacerle, ya que algunos han pasado por situaciones así, y pues un error lo comete cualquiera”, platicó.

Agregó que “muchos me mandaron videos explicativos, otros me llegaron a depositar lo que salía de su corazón, otros me mandaron mensajes de apoyo para que esta situación fuera más llevadera, no me dejaron sola nunca”.

PIDE QUE LOS BANCOS SEAN MÁS HUMANOS CON LOS CLIENTES

Ante la situación que está viviendo y el viacrucis que ha pasado en los bancos, ya que no le querían dar apoyo, ni los pasos a seguir ante esta situación pidió más solidaridad.

“Solo quiero que se solidaricen, que sean más humanos, que vean que cualquier error lo comete cualquiera, yo no quería responsabilizarlo, sabía que había sido mi equivocación, solo quería ayuda, una guía o un asesoramiento para recuperar mi dinero que con mi esfuerzo he juntado”.

Explicó que solamente la mandaban al conmutador, por lo que requería un trato cara a cara, sobre todo en estos momentos de angustia, “como yo no obtuve respuesta por parte del banco, recurrí a mi última instancia que eran las redes sociales y no sabía el alcance que iba a tener”.