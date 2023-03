Que la condenen por muchos años porque acabó con la vida de Norma Lizbeth: la exigencia de la familia

"Quiero que la condenen por muchos años porque acabó con su vida", es la exigencia de la hermana de Norma Lizbeth, la estudiante de secundaria en Teotihuacán que murió a consecuencia de los golpes que recibió durante una pelea con otra adolescente, Azahara N, quien este sábado fue detenida y recluida en el Centro de Internamiento Quinta del Bosque, en el Estado de México.

Al conocer la detención de la presunta agresora, la hermana mayor de Norma Lizbeth, Alma Delia Ramos, dijo que preferiría verla libre a que la Justicia le otorgue una condena de pocos años.

Lee también: Norma Lizbeth murió después de una pelea con su acosadora: hoy su familia exige justicia

Me siento todavía dolida, porque sé que con eso (la detención) no va volver mi hermana. Quiero que la condenen por muchos años porque acabó con la vida de mi hermana, con muchos años de sus años y no se me hace justo que la condenen unos cuantos años…mejor prefiero que ande libre.

Azahara N, quien también es menor de de edad, fue detenida esta madrugada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en un domicilio de la colonia Santa María Cozotlán, en Teotihuacán, tras cumplimentar la orden de aprehensión por su posible intervención en el delito de homicidio calificado.

Resultado de cateo en colaboración con #CONAHO, #FiscalíaEdoMéx cumplimentó orden de aprehensión contra una adolescente por su posible intervención en homicidio calificado en el municipio de #Teotihuacán donde la víctima también fue una menor de edad. https://t.co/2FGhIvoLlk pic.twitter.com/zN0ctpGAYN — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 18, 2023

La Fiscalía indicó que la joven fue puesta a disposición del Juez de Control al interior del Centro de Internamiento Quinta del Bosque, a efecto de que resuelva su situación jurídica.

Norma Lizbeth prefirió cortarse su cabello por el bullying

Alma Delia relató que entre las agresiones que Norma Lizbeth recibía de sus compañeros en la Escuela Secundaria Oficial 0518 Anexa a la Normal de Teotihuacán "Los Jaguares" eran los jalones de cabello y eran tan constantes que ella misma prefirió contárselo.

Te recomendamos: Caso de Sophia: le quitan la custodia a su papá y la niña murió abusada por su padrastro

“Prefirió cortarse sus caireles, le preguntamos porqué y nos dijo que odiaba su cabello. Por las agresiones, Norma hacía todo lo posible para que su cabello fuera lacio aunque era chino”, recordó.

#justicianormalizbeth #teotihuacan #bullying ♬ Ambient-style emotional piano - MoppySound @oemnoticias El caso de Norma Lizbeth Ramos, ha causado mucha indignación debido a que perdió la vida como consecuencia del bullying que sufría en la Secundaria No. 518 de Teotihuacan, Estado de Mexico, la familia pide justicia #oemnoticias

Mencionó que el día de la pelea, cuando todo había sucedido, Norma Lizbeth les dijo que su agresora la amenazó de que tenía que estar a la una en punto, en un lugar llamado “el estadio”, hecho que aseguró fue reportado a la directora de la secundaria, quien le restó importancia con el argumento que estaba ocupada.

La directora lo dejó pasar y por eso pasó lo que pasó.

Ante ello, Alma Delia recomendó a los profesores que presten mayor atención a sus alumnos, ya que aunque sea un simple rozón de un brazo, es así como inician las agresiones hacia quienes son víctimas de bullying.

“Que los niños no se queden callados, que por un mínimo jalón de cabello le tengan la confianza a sus papás de decir lo que está pasando; que no se queden callados por miedo, por temor a que sus papás los vayan a regañar", pidió.

"Tengo a un hijo en el kinder y voy a hacer lo posible porque tenga una buena educación y no haga lo mismo, no me gustaría que mi hijo también fuera uno de esos, no es un juego de que los compañeros te echen porras: 'pégale, dale más'. No, porque ni saben que consecuencias trae”, aseveró la hermana de Norma Lizbeth.

Nota publicada en El Sol de Toluca