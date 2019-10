Frenan a migrantes con amenazas de muerte en Facebook y WhatsApp

TAPACHULA. Gildardo cruzó la frontera proveniente de Guatemala y llegó a Tapachula huyendo de las pandillas que lo tenían amenazado. O se unía a las filas de criminales o se moría, pero tuvo una tercera opción y esa fue salir de su país, ya no en busca de futuro, sino de encontrar un momento de paz y sobrevivir al terror de ser asesinado.

Pese a estar lejos de su tierra no deja de sentir miedo y peligro. Las pandillas antagónicas de Centroamérica como la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18 tienen tanta injerencia en el sur de México que logran olfatear a sus víctimas a cientos de kilómetros y las persiguen hasta ciudades como Tapachula, Huixtla, Ciudad Hidalgo, incluso más allá de este región.

El guatemalteco percibe que camina entre lodo y no avanza, pues al llegar a Chiapas sus compañeros le mostraron a través de un celular barato de 700 pesos un video con duración de 38 segundos en el que varios cuerpos yacen ensangrentados en lavaderos.

Sin conocer el origen y de dónde viene el amedrento, la grabación se ha reproducido en varios chats de redes sociales como WhatsApp y Facebook integrados por migrantes que están de paso por México.

La reacción de Gildardo le provocó escalofríos y zozobra. Sus “compas”, como él los llama, le han platicado también que gente desconocida lanza amenazas contra todo aquel que intente escalar hacia la frontera norte u otros estados del país.

Con un cigarrillo a medio acabar, que sujeta con la mano derecha temblorosa, el chapín de 26 años relata que al conocer estos videos difundidos por instinto quiso huir sin saber a dónde.

“He visto estos videos y me llaman mucho la atención, son personas que no quieren que uno viaje pa´llá (…) matar gente, a los migrantes, no se vale, por lo menos yo he visto a algunos que se regresan a su país por el mismo video”, sostuvo.

“Tengo temor porque a cualquiera nos puede pasar y así como está la crisis, ¿quién va a querer viajar así?... Todos sumos humanos, merecemos un lugar en cada país”, remata el migrante.

CADENA DE DESINFORMACIÓN

Para Luis Fernando García, director ejecutivo de la red en defensa de derechos digitales en México R3D, afirma que el fenómeno de desinformación en la frontera sur parece estar encaminado a inhibir la migración, dado que con dichos mensajes se busca generar temor y confusión en la población extranjera que se encuentra en la frontera sur.

“Están buscando asustar a los migrantes a través de videos donde se les muestran cuerpos, mucha violencia y se les haceuna amenaza velada o directa de que eso puede suceder a ellos si no se regresan a sus países”, informó.

El activista señala que la situación es preocupante porque se desconoce quiénes son los actores que están detrás de esta cadena de temor.

Lo peor, refiere, es que tales videos difundidos no están verificados que realmente ocurrieron en tales puntos del mundo y que no corresponden precisamente a situaciones relacionadas con la migración.

Según Fernando García, la problemática se agudiza porque se ha soltado “una bomba” de odio entre la misma población mexicana, debido a que también se han detectado mensajes que van dirigidos para sembrar el estigma de que los inmigrantes son portadores de enfermedades letales o conductas que ponen en riesgo la paz pública.

Cristóbal Sánchez, activista defensor de migrantes en México, reveló que la situación de replicar odio y temor hacia los extranjeros se repite con la comunidad africana, que también ha sido víctima de este tipo de contenidos sanguinarios.

“Es un tipo de mensaje que busca idealizar de manera negativa un castigo ejemplar hacia los migrantes que busquen emigrar hacia la frontera norte o al salir de sus países, lo peor del caso es que la misma población mexicana está siendo partícipe para que se generen enfrentamientos o situaciones que terminen en muerte”, señaló.