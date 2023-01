Implementarán operativo en Guadalajara para evitar concierto de banda neonazi

Luego de los reclamos de diversos sectores de la sociedad, que han exigido desde hace días su cancelación, el Ayuntamiento de Guadalajara empleará un operativo este viernes para evitar que se lleve a cabo en la ciudad el concierto de la banda griega Der Stürmer, que reivindica el nazismo.

Desde hace días comenzó a circular en redes sociales que dicha banda de rock pesado tendrá una presentación este viernes, ante unos pocos, en algún punto de la ciudad que hasta el momento se desconoce.

Al ser cuestionado sobre el tema, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, aseveró que ellos no han otorgado ni darán ni un permiso, por lo que ya tienen preparadas acciones, ya que tienen ubicados por los menos dos lugares en donde se podría realizar mencionado concierto.

"Si ustedes ven la invitación, si la leen, no viene el lugar, dice lugar sorpresa, por lo tanto he pedido tanto a la Policía de Guadalajara como Inspección y Vigilancia, tener un operativo hoy en la noche, que se supone que el concierto puede ser hoy o incluso mañana. Ya tenemos en base a la inteligencia del nuevo C5 registrados dos lugares posibles donde se podría realizar este concierto, y lo vamos a clausurar".

Cabe recordar que Der Stürmer se formó en 1998 y tomó su nombre de un tabloide alemán que se publicó entre 1923 y 1945 donde se divulgaba principalmente propaganda nazi y antisemita. Sus integrantes son miembros activos de la escena neonazi en Grecia, y es por ello que diversas agrupaciones en la ciudad se han posicionado en contra porque se lleve a cabo el concierto.

Es en este sentido que Lemus Navarro insistió en que no permitirán este tipo de actividades, ya que -enfatizó- se necesita respeto a las personas y a los derechos humanos por los genocidios acontecidos en otros países que, de no cuidarse, en México se podría acabar igual.

"No lo vamos a permitir. No hemos otorgado licencia. No la vamos a otorgar y vamos a clausurar si es que quieren hacer ese concierto en Guadalajara, porque no podemos permitir conductas de este tipo", concluyó.

Publicado originalmente en El Occidental