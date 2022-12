Impunidad, la garantía del asesino

Pisar Tamaulipas para el periodista Carlos Domínguez representa un peligro, en esta misma tierra hace 5 años su padre, de quien lleva el mismo nombre y también dedicado al periodismo, fue asesinado.

El reclamo de justicia y castigo para los responsables de este homicidio aún no resuelto, lo enfrentó con amenazas y caminos peligrosos que hoy lo tienen alejado de la tierra que lo vio nacer, un sitio a donde definitivamente, por advertencia de las autoridades federales, no puede volver.

Te recomendamos: Despliegan militares en zonas de conflicto en Tamaulipas

“Soy hijo de Carlos Domínguez, periodista de Nuevo Laredo asesinado el año pasado en la dura, difícil y crítica ciudad que forma parte de un estado asolado por la delincuencia organizada”, le dijo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando se presentó en la mañanera para exponer el caso el 2 de mayo del 2019.

Pese a que Carlos, quien ahora dirige el medio digital Nación 14, creció entre el olor de la tinta y el papel en las redacciones donde acompañaba a su papá, nunca quiso ser periodista, ya que deseaba estudiar arquitectura, proyecto en que fue apoyado por su progenitor.

Sin embargo, el 13 enero del 2018 su vida cambió con el asesinato de su padre en Nuevo Laredo, y terminó por encaminarse al periodismo.

Sociedad Silenciados por criminales y autoridades

“En el lapso en que yo estuve alzando la voz, protestando, movilizándome tanto aquí en México como en Estados Unidos y en medios, muchos medios que en su momento me abrieron las puertas, entré al periodismo y me volví defensor de la libertad de la libertad de expresión”, detalla.

La lucha para obtener justicia lo hizo blanco de amenazas en redes sociales, que incluían el envío de videos y fotografías violentas a su madre, por lo que fue incluido en el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, aunado a que fue reconocido como víctima.

“Ya estando acogido en el Mecanismo de Protección y en la Comisión de Víctimas comencé mi carrera en el periodismo, es cuando el presidente López Obrador me conoce y me presentó con él por el caso de mi papá y le pido personalmente que me ayude”, recuerda.

Tamaulipas, entidad que ocupa el segundo lugar nacional en desaparecidos y que desde el 2010 enfrenta un recrudecimiento de la violencia que se expuso a nivel mundial con la masacre de los 72 migrantes de San Fernando, el hallazgo de fosas clandestinas y el asesinato del candidato priista, Rodolfo Torre Cantú, volvió a recibir a Carlos el 19 de octubre de este 2022.

Acudió a la conferencia mañanera desarrollada en Reynosa, para recordarle a López Obrador su promesa ante el cambio de gobierno en el estado.

“Ni siquiera es seguro que yo vuelva a Tamaulipas y mucho menos a mi ciudad, Nuevo Laredo. Me expuse, tuve que no avisarle a nadie, sabía solamente una persona de la vocería a quién le solicité el acceso. Me esperó en la entrada del batallón militar y le pedí discreción”, relata al reconocer que regresó con miedo a territorio tamaulipeco.

Calificó como “imposible” poner un pie en Nuevo Laredo, pese a que antes de la muerte de su papá, cuando aún vivía en Estados Unidos, constantemente visitaba esa ciudad fronteriza.

“A Nuevo Laredo no puedo ir, es imposible; ahí los analistas del Mecanismo me dicen que es bajo mi propio riesgo porque se ha acreditado que la ciudad para mí o alguien de mi familia es de riesgo”, puntualiza.

El asesinato ocurrió en Nuevo Laredo, cuando Domínguez regresaba de haber llevado al zoológico a sus nietos; al menos dos hombres lo atacaron con un arma blanca propinándole 24 puñaladas; posteriormente, se detuvo a seis personas, sin embargo, uno murió preso y los otros están en libertad.

Te recomendamos: Suspenden clases en Nuevo Laredo por balaceras

“Ni modo que siendo hijo de periodista no supiera qué pasa cuando matan a un periodista, mi papá y yo platicamos cuando asesinaron a Javier Valdez, me dijo que ‘la constante de los periodistas asesinados o amenazados es la impunidad, es la garante del asesino’”, relata.

“Por eso lo hacen; por un lado, silenciar esa voz crítica, esas páginas incómodas; y por la otra, saben que no les pasa nada, que las posibilidades de que la justicia les alcancé son pocas o casi nulas”, añade.

Al concluir la conferencia mañanera del 19 de octubre, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, lo recibió en su oficina y hablaron por una hora; el mandatario morenista se comprometió a que su departamento jurídico revisaría el caso a profundidad.

“Muy amablemente me atendió y vamos por la vía legal, nada de andar con favoritismo. Se va a revisar el expediente con el que ya cuenta la fiscalía, se va a revisar el actuar del juez. Estoy seguro que el gobernador Villarreal es una buena persona por la forma en la que me trató”, explica.

En 2014, ante la situación de inseguridad que se vivía en Chilapa, Guerrero, los dueños del periódico Visión Urbana decidieron dejar de imprimirlo, fue el primer medio que desapareció. l Foto: Cuartoscuro

No hay apoyo entre periodistas

El periodista de Nuevo Laredo que hoy radica en la Ciudad de México, señala que en Tamaulipas además de silencio hay divisiones entre el gremio periodístico.

“En Tamaulipas está muy dividido el gremio, pareciera que están en competencia por querer ser más que el otro. Se dan la espalda cuando todos están en el mismo barco”.

Lejos de caer en desacreditaciones, burlas o golpes, los periodistas deberían encaminarse a la unión, considera.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Todos trabajan para la misma sociedad tamaulipeca; viven bajo los mismos riesgos, deberían de estar más unidos o ser más tolerantes”.