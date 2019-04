Inicia clases primera escuela en Guanajuato con modelo educativo japonés

IRAPUATO.- La primera escuela en Guanajuato con el modelo educativo japonés inició sus clases el miércoles con 25 niños que conforman la que es la primera generación de este sistema escolarizado.

Chiharu Mizutani, presidente del Instituto Educativo Japonés de Guanajuato y directivo de la planta Mazda de Salamanca, dijo que la apertura de esta escuela permitirá que más japoneses puedan llegar al estado, pues muchos no lo hacían porque no querían dejar a su familia en Japón y traerla significaba que sus hijos no podrían estudiar conforme al modelo educativo nipón, por lo que se tomó la decisión de abrir este plantel.

Por ahora, el Instituto Educativo Japonés de Guanajuato tendrá instalaciones prestadas y éstas están ubicadas en las aulas de extensión del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (Itesi), en lo que son construidas las propias y las cuales estarán ubicadas en El Copal, en el llamado Polígono del Conocimiento.

En este Instituto Educativo Japonés de Guanajuato los niños nipones podrán cursar la primaria y secundaria e incluso para ello fueron traídos profesores desde el país asiático, los cuales llegaron apenas el pasado viernes y de inmediato se pusieron a trabajar con los pequeños estudiantes nipones.

Por su parte, el cónsul de Japón en León, Osamu Houkida, dijo que se eligió Irapuato porque está en medio de estados como Aguascalientes, Querétaro o San Luis Potosí, donde actualmente residen un total de cinco mil japoneses y quienes traerán hasta Irapuato a sus hijos.

Se esperan a más de 100 niños para los próximos tres años.