Inviable traslado en pipas, critica Diego Sinhue

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, reprochó que a 15 días de la crisis por el desabasto de combustible no ha podido hablar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ni le han presentado claramente las directrices de la estrategia para combatir el robo de combustibles.

Rodríguez Vallejo exigió a Petróleos Mexicanos (Pemex) que surtan a la brevedad gasolina ya que se está afectado la vida económica y social de la entidad y al país.

En entrevista con El Sol de México, el gobernador confió en que en la reunión que sostendrán con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se les informe cuál será el plan para evitar el desabasto.

-¿Les dieron a conocer la estrategia para el combate al huachicol?

No. No. No nos han presentado ningún documento. Mañana tenemos cita con Olga Sánchez Cordero los gobernadores afectados y esperamos que ahí nos presenten alguna información.

-¿Qué le ha dicho el presidente de la República o que le ha comentado el director de Pemex?

Pues con el Presidente no he hablado. Hablé antes con el director de Pemex, antes de la crisis y durante la crisis, pero lo que me comentan es que están en este cambio de estrategia, pasando de ductos a pipas y me dicen que ya están por abrir el ducto. Es decir, mucha información, pero que luego después no se vuelve una realidad o no se ve reflejado en el abastecimiento de gasolinas.

-¿Lo están engañando?

No quisiera creer eso. Creo que el ingeniero Romero Oropeza se ha portado muy bien, al contrario, yo creo que no se está teniendo la capacidad de abastecernos y lo que nosotros pedimos son resultados, más allá que nos pueda decir algunas palabras el director, que nos mande gasolina que es lo que urge.

Rodríguez Vallejo afirmó que en su reciente visita a Houston, Texas, fue a gestionar el envío de gasolina a través de empresas que cuentan con permisos para hacerlo como ExxonMobil, Total y una más que se encuentra en negociación y de la que se reserva el nombre hasta cerrar el acuerdo.

Foto: Cortesía

“Afortunadamente tuvimos una reunión en Texas con gente de la Cámara de Comercio de Houston, además del Club de Petroleros y con empresas, se han cerrado acuerdos con algunas empresas para que puedan traer combustibles desde Texas y no depender de Pemex”, detalló.

El mandatario estatal acotó que poco a poco se han cerrado algunos acuerdos que “no es la solución y quiero aclararlo, estas gestiones son para ayudar un poco con esta crisis, pero la solución definitiva es que se reactive Salamanca y que el ducto se abra para tener combustible en las cantidades que se requiere”.

-¿Hay una falta de estrategia del nuevo gobierno? Guanajuato es la entidad más afectada, ¿hay incompetencia o que es lo que pasa?

Hay una falta de abasto. Nosotros creemos que el tema de surtir con pipas es totalmente inviable, no da la logística de surtir solo en pipas, porque necesitamos 40 mil barriles diarios y es muy complicado con la infraestructura que se tiene mandar todo por pipas, por eso se manda todo por ductos.

Y agregó: “los ferrotanques que estamos gestionando es otra opción, pero no es la solución definitiva. El ducto que estamos apostando y metiéndole vigilancia extra al ducto Salamanca - León para que no sea perforado y así poder dar abasto a la región”.

Rodríguez Vallejo informó que su viaje a Texas también buscó hacer la gestión directamente con algunas petroleras para hacer el enlace, “nosotros no compramos gasolina, somos gestores para que los empresarios que tienen los permisos de importación puedan vincularse y que antes de comprar a Pemex, compren a Texas”.

Llamó al gobierno federal a que restablezca a la brevedad el abastecimiento de combustible en el estado porque, consideró, se ha generado una crisis social y económica.

“Necesitamos tener gasolina para que el estado siga produciendo”, concluyó.