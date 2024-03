Liberan a detenidas; condenan actos represivos en Zacatecas

El secretario general del Gobierno del Estado de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza dio a conocer la noche de este viernes que las mujeres detenidas (sin especificar el número) al término de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, fueron ya puestas en libertad.

A través de Facebook y X, el encargado de la política interna del Estado, sostuvo que lamentaba profundamente los hechos ocurridos al finalizar la marcha y aseguró que “las mujeres trasladadas recibieron atención correspondiente y se certificó su condición de salud”.

Condenan acciones

Por otra parte, el candidato a la presidencia de México, por el partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se pronunció en sus redes sociales sobre los hechos ocurridos en Zacatecas, en el que además

“Me hacen llegar este video y audio de la represión policial del gobierno de Zacatecas contra niñas y adolescentes.

“Es inadmisible, David Monreal Ávila. Deben liberar a todas y los responsables irse y ser sancionados.”

Me hacen llegar este video y audio de la represión policial del gobierno de Zacatecas contra niñas y adolescentes.



Es inadmisible, @DavidMonrealA. Deben liberar a todas y los responsables irse y ser sancionados. pic.twitter.com/BdtA1GrpYa — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) March 9, 2024

La Colectiva Nacional 50+1 también se pronunció al respecto y condenó las acciones policiales en contra de las mujeres en la entidad zacatecana al tiempo que exigió que el Gobierno el Estado se disculpe públicamente con las mujeres:

“El gobierno del estado de #Zacatecas se debe disculpar públicamente con las mujeres, la sociedad civil y sus familias y se deben comprometer a la no repetición de este modelo de violencia. La mano dura se emplea contra la delincuencia, no contra la sociedad civil y las mujeres”.

@gobiernozac ALTO a la agresión contra las niñas y mujeres que marcharon este #8M en #Zacatecas



Las integrantes de la Colectiva 50+1 Nacional vimos con indignación las imágenes que muestran las redes sociales y la prensa local y nacional sobre la violencia ejercida en la Plaza… pic.twitter.com/vr0COCiVPw — 50+1 (@50mas1Mx) March 9, 2024

Tras ser liberada, Nancy García, la periodista detenida en Plaza de Armas, declaró que, al igual que las demás aprehendidas, fue golpeada e insultada por policías estatales y municipales.

En entrevista para el medio de comunicación Ecodiario mencionó que entre las detenidas había varias menores, desde 13 años de edad.

Luego narró: “Estaba grabando para mi medio de comunicación y en eso me echaron el gas directamente en el rostro, no dejé de grabar y me agarraron del cuello con el brazo y me jalaron, uno de los comandantes dijo ´ahora sí perras, nos vamos a desquitar de lo que nos estaban aventando´”.

Agregó que, en el Callejón de las Campanas, “a otras chavas”, entre las que había menores de edad “las tenían en el piso y las estaban pateando”. Mencionó que a ella le azotaron la cabeza contra la pared y unos barrotes: “Me pusieron contra la pared, me dijeron que abriera las piernas y que me quedara allí y que si volteaba me iban a seguir puteando”.

