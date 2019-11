Líder panista en Jalisco confirma que tiene dengue, urge alerta epidemiológica

GUADALAJARA. Con temperatura y con la confirmación de dengue, la presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Pilar Pérez Chavira, solicitó al gobernador Enrique Alfaro emita la alerta epidemiológica por dengue en la entidad.

En un 465 por ciento se han elevado los casos y la regla establece que cuando es arriba de un 50 a 60 por ciento debe decretarse.

Le dejó al Ejecutivo estatal un repelente para que no lo pique el mosco aedes egypti, transmisor del dengue, y no se sienta mal como todos los jaliscienses que han contraído la enfermedad.

Desde el pasado sábado reveló que se sintió mal, pero ayer por la mañana le confirmaron, mediante análisis clínicos, que contrajo la enfermedad, y así, con fiebre y con el semblante pálido, la dirigente panista acudió a palacio de gobierno a entregar la petición vía Oficialía de Partes, ya que ha sido nulo el caso que ha hecho el gobierno, a pesar de las peticiones hechas por los diputados locales y el regidor de Guadalalajara, Niguel Zárate, no obstante que el número de casos se incrementaron, puntualizó.

También anexó un engargolado de notas periodísticas de todo lo que los medios de comunicación, incluido El Occidental , han manejado sobre el dengue en los últimos dos meses.

No se ha actuado de manera coherente ante la gran demanda de la población. En el Comité Directivo Estatal 13 colaboradores tienen dengue de un total de 60 trabajadores, comentó.

Lamentó que no hay compromiso de parte del gobierno para atender a la gente, a pesar de las muertes, compras irregulares y sustancias caducas: "No son sensibles y no se quiere escuchar".

Confía que el gobernador no haga oídos sordos a las peticiones de los jaliscienses y se atienda rápidamente: "No nos está yendo bien con este descontrol que se tiene por mala atención de un problema que ha venido incrementándose".