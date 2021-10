Los LeBarón exigen tener autogobierno

CHIHUAHUA. Los integrantes de la comunidad LeBarón buscan tener un “autogobierno” para su colonia, ubicada en Galeana, Chihuahua, lo que significa que determinarán sus propias autoridades, jueces y sistema de procuración de justicia. Consideraron que no tienen un genuino acceso a la justicia y descalificaron el sistema político tradicional.

Adrián LeBarón, activista y representante de la comunidad, explicó que sus abogados les ayudaron a elaborar la petición que presentaron ante el Ayuntamiento de Galeana con la que buscan obtener el derecho de autodeterminarse y acceder a la justicia que han pedido por años, especialmente después del asesinato de nueve miembros de la familia, tres mujeres y seis niños, ocurrido en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre de 2019.

El activista recordó que el incidente de Bavispe no fue el primer atentado que sufrió su comunidad, conformada por mormones de ascendencia estadounidense.

En 2009, el apellido LeBarón tomó relevancia nacional cuando secuestraron a Erick LeBarón, primero, y posteriormente a Benjamín LeBarón Ray y Luis Carlos Widman Stubss, quienes después fueron asesinados en el noroeste de Chihuahua.

“Aquí descubrimos que el municipio estaba tomado por los narcos. En la Policía Municipal nadie hace justicia, nos roban, secuestran y nadie hace nada, sólo hay un ministerio público que es el encargado de hacer justicia para cientos de ciudadanos, estamos hartos de este sistema”, refirió.

CHERÁN ES SU EJEMPLO

Adrián LeBarón señaló que la propuesta de formar un autogobierno la tomaron de la comunidad de Cherán, en el estado de Michoacán, donde sus habitantes lograron instalar un gobierno autónomo ante los constantes abusos de grupos criminales a quienes lograron desterrar, al igual que las figuras políticas y representantes gubernamentales.

Ante tantos delitos que se han cometido en su contra, es que comenzaron a investigar a la comunidad en Michoacán.

Incluso en 2019 solicitaron, tanto a autoridades de México como de Estados Unidos, considerar a los cárteles como “terroristas”, lo cual no prosperó y se han empeñado en buscar una autonomía al sentirse decepcionados de las autoridades.

Ataque a familia LeBarón en Bavispe, Sonora.

Aunque la propuesta es la autonomía para su propia comunidad, Adrián LeBarón no descartó que todo el municipio de Galeana se pueda apegar a esta figura, con la que se eliminarían cargos como el de alcalde y los las corporaciones de seguridad. “No estamos conformes que no hay ministerio público, no hay acceso a la justicia en el municipio, estamos decepcionados, queremos tener nuestros jueces cívicos, todo lo que tenga que ver con justicia penal, tendremos que trabajar como comunidad pero con el estado, no le vamos a dejar la bronca sólo como actualmente sucede”, añadió.

Por su parte, Julián LeBarón, principal vocero de la comunidad, insistió en que es necesario que se distribuya el poder entre más personas para que haya una rendición de cuentas real. “La Constitución nos da el derecho de exigir ese respeto, ejercemos un derecho que nos da. Otras comunidades han hecho lo mismo y han tenido buenos resultados, hay algunos inconformes que dicen que no quieren que los gobiernen los gringos y comentarios de ese tipo. Las cosas no son así, se van a hacer estudios, reclamamos el derecho de ser una comunidad autónoma porque somos un grupo étnico”, añadió Julián LeBarón.

Tanto Adrián como Julián LeBarón han explicado en repetidas ocasiones que la justicia por su propia mano es un derecho que tienen todos los mexicanos, ya que las autoridades de procuración de justicia no han podido hacer justicia para las víctimas de los grupos criminales.

En varias ocasiones, Julián ha mencionado la necesidad de que su comunidad cuente con una policía comunitaria o grupos de autodefensa, como ocurre también en Michoacán, ante los constantes ataques, secuestros y extorsiones de los que han sido víctimas. “El Ministerio Público de Casas Grandes está muy lejos de Galeana y son una bola de corruptos, mentirosos, que jamás nos han dado acceso a la justicia, siempre han querido revictimizarnos, estamos hartos de ese sistema, que el estado nos manda un Ministerio Público y que él sea el único acceso a la justicia”.

Adrián LeBarón dijo que al llevar la propuesta al cabildo que preside el alcalde Ammon Dayer LeBarón, en días pasados varias regidoras se inconformaron con la propuesta y se comenzó a hacer una serie de amenazas y calificativos para que no se lleve a cabo esta propuesta, la cual será discutida mañana por el Cabildo.

Comentó que si el gobierno municipal de Galeana no aprueba o no acepta esta propuesta van a seguir buscando más opciones y otras instancias para continuar con este proceso, a fin de que les permitan instalar un autogobierno al interior de este municipio.

LOS LEBARÓN

A finales del siglo XIX, la familia LeBarón, de legión mormona fundamentalista, dejó Estados Unidos cuando se prohibió la poligamia para asentarse en México. Para 1924 la comunidad prosperó en Galeana, donde se asentó la Colonia LeBarón. Esta comunidad de agricultores y ganaderos tiene hoy dos mil 353 habitantes.