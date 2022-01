María del Rayo, nueva directora del Cereso donde encontraron cuerpo de bebé en Puebla

En su habitual conferencia matutina, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmó que la nueva directora del penal de San Miguel, María del Rayo Mendoza Farfán, quien llegó a la dirección de dicho lugar, cuenta con todo su respaldo y estará al pendiente de que todo funcione adecuadamente.

Cabe señalar que la nueva funcionaria llega a la dirección del Cereso tras conocerse el caso del bebé Tadeo, quien fue hallado en un contenedor de basura en el interior del penal el pasado 10 de enero.

Ante los hecchos que se han suscitado recientemente en torno al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, el mandatario estatal no quiso confirmar o negar un motín en este lugar, como trascendió el pasado 26 de enero, sólo se limitó a mencionar que se registró movilización porque “todo” está en revisión y que el funcionamiento del Cereso debe de estar coordinado con la ley.

El funcionario estatal agregó que su administración no dudará en ejecutar acciones para evitar que los delincuentes se apoderen de dichos espacios, además que se sancionará a aquellos servidores públicos corrompidos por la delincuencia.

“Los llamo a todos los PPL a respetar la ley, los llamo a que sean aquellos que utilicen los procedimientos legales para inconformarse en contra de una acusación que los ministerios públicos y fiscalías les hagan y que sea el Poder Judicial el que resuelva sobre su culpabilidad o inocencia, pero adentro del reclusorio no se va a permitir más acciones de ilegalidad”, comentó.

Asimismo, señaló que los grupos internos de los penales no van a doblegar ni meter miedo al gobierno, ya no se permitirán irregularidades dentro de estos lugares, fue lo que declaró el gobernador Miguel Barbosa, quien explicó que la presencia de la Guardia Nacional, así como la Policía Estatal en el Cereso de San Miguel fue sólo para descartar malas prácticas, pero que ya estarán de manera temporal para garantizar la seguridad.

"No vamos a permitir más irregularidades y todas las irregularidades cometidas se están investigando, todas, entonces ese es lo que hay(…) Sí, por eso es el despliegue policial de Guardia Nacional, de policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado, no podemos permitir, somos un gobierno que no tiene vinculaciones, si hay servidores públicos que han traicionando la ruta que nosotros les hemos marcado en servicio público, pues recibirán su sanción, eso se los aseguro pero no vamos a permitir (…) va a haber calma y va a haber prudencia ", concluyó.

