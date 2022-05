Migrantes en Chiapas lanzan ultimátum al INM para exigir visas

Migrantes que permanecen varados en Tapachula, Chiapas , se concentraron en el parque Bicentenario, donde lanzaron un ultimátum al Instituto Nacional de Migración (INM) para que les entregue visas humanitarias que les permitan continuar con su tránsito.

Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, lamentó las políticas migratorias emprendidas por México para tratar de contener a los miles de migrantes que se encuentran en la frontera sur.

Señaló que la mayoría de los migrantes que están varados en Tapachula son de Venezuela, ya que hasta el momento contabilizan 4 mil 500, sin embargo, este número va en aumento, ya que cada día siguen ingresando más personas.

Por su parte, Javier N, migrante de Venezuela, indicó estár cansado de esperar papeles, por ello lanza un ultimátum, para que les den visas humanitarias o en caso contrario saldrán en caravana el próximo 6 de junio.





Detalló que ellos no quieren quedarse en Tapachula, sino continuar su camino hacia los Estados Unidos, ya que en esta ciudad no hay oportunidades para ellos ni para sus familias, por ello exigen una atención adecuada.

"Migración quiere mantenernos en la ciudad obligándonos a esperar por más de 6 meses para atendernos, sin embargo, no nos dan ninguna garantía y corremos el riesgo de ser detenidos y deportados", abundó.

Asimismo, Karla "N", migrante de Venezuela, afirmó que salieron de su país ante la difícil situación que viven por la dictadura, sin embargo, en esta ciudad se han encontrado con un infierno.

Puntualizó que ya no aguantan el sufrimiento que viven en la ciudad, por lo que piden a las autoridades de migración que les resuelvan y que les den sus papeles.

"Ya no aguantamos, es un infierno el que estamos viviendo, no pedimos otra cosa que visas para que podamos salir de acá, queremos mejores oportunidades para nuestras familias y no vamos a rendirnos", sostuvo.

Publicado originalmente en El Diario del Sur