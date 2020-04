Monterrey reduce horarios de transporte por Covid-19 y comienza el caos

Caos, hacinamiento en camiones y protestas de usuarios, ha sido el resultado de la reducción de horarios del transporte urbano que entró en marcha este lunes en la zona metropolitana de Monterrey.

Además, desde hoy, solamente podrán viajar en coches dos personas, pues se había observado que iban hasta cuatro o cinco, dijo el secretario de Salud, Manuel de la O, quien propuso la medida.

La medida se estableció para evitar un contagio masivo del Covid-19 y de acuerdo al director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Noé Chávez Montemayor, el inicio del plan marchó excelente.

"Son decisiones muy duras, pero es más duro ver partir a un ser querido, si nosotros no nos ponemos las pilas y no tomamos este tipo de medidas, no vamos a salir de esta ni en dos, ni tres, ni cuatro meses", explicó.

Sociedad Por la buena se quedan en casa o va el toque de queda, advierte El Bronco

Por su parte el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón dijo que ante las complicaciones que se vivieron con la reducción de horarios, podría haber una modificación.

@lopezobrador_ mire lo que está pasando en Monterrey, cree usted que se está respetando la sana distancia??

Eso de poner horario para el transporte está mal.

Las semanas pasadas todos estaba bien, el metro como autobuses no venían llenos pero hoy 27/4 se desbordan. pic.twitter.com/KkOB3i8Q1x — Sohnny Cordero💎🍎🔮 (@JohnnyCordero_) April 27, 2020

"Probablemente nos estemos equivocando en algunos horarios, voy a consultarlo y podemos modificarlo, pero no para darle gusto a aquellos que se pasean, aquellos que quieran andar de vuelta y vuelta visitando la casa, la familia, la novia, los amigos".

Cientos de personas llegaron más temprano a las paradas camioneras y a las estaciones del metro; muchos se quejaron del amontonamiento de gente en las unidades y además, por la falta de dinero que, les obligará a tomar taxis en los horarios en que no se dará el servicio.

El metro funciona en su primera salida a las cinco de la mañana y terminará a las nueve; luego en el turno vespertino de 16:00 a 21:00 horas de lunes a viernes y sábado de 5:00 a 4:00 de la tarde.

Sociedad San Luis Río Colorado confirma 46 contagios de Covid-19 en personal médico

Por lo que respecta a los camiones urbanos, circulan desde las 4:00 AM hasta las 9:00 horas en la última salida por la mañana y, en el turno vespertino de 4:30 a 9:00 pm. El sábado circularán de 5:00 AM a 16:00 horas.

Los domingos y días festivos no hay servicio de transporte de ninguna naturaleza salvo los taxis que funcionan normalmente.

Este lunes también de puso en marcha la llamada ruta médica, cinco en total, que dispone de camiones para trasladar al personal médico de hospitales y clínicas.

Noé Chávez informó que cerca de un centenar de camiones que adquirió el estado para dar servicio urbano, se utilizarán ahora en esta emergencia para el personal médico en cinco rutas y tres horarios.

Sociedad "Somos el último paso", funerarias en Fase 3 de Covid-19 Sociedad Suman 13 muertos en maquiladoras de Juárez por Covid-19 Sociedad Ediles deben elegir entre seguridad o luchar contra Covid-19