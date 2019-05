No existe brote de ébola entre migrantes, confirma Olga Sánchez

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó que no existe un brote de ébola entre los migrantes, y rechazó instalar un cerco sanitario para evitar futuros contagios.

En su lugar, señaló que sí es prioritario ofrecerles los servicios de salud para garantizar sus derechos, pero sin utilizar coerción o algún tipo de violencia.

“Es necesario que las instituciones de salud estén presentes, la respuesta es sí, no es necesario ser contractario, pero sí es necesario que, por ejemplo, cuando un niño o una persona tenga síntomas de sarampión, inmediatamente tenga la respuesta, pero no hemos tenido, de ninguna manera se ha detectado ningún caso de ébola, ninguno”, aseveró antes de que arrancara la celebración del Día Internacional del Trabajo con los representantes sindicales en Palacio Nacional.

Este pronunciamiento fue luego de que el senador Joel Ayala demandó la instalación de un cerco sanitario porque, a su juicio, los migrantes son una amenaza para la salud del pueblo mexicano.

“En el caso de que vengan de contagio de enfermedades que puedan lastimar a la comunidad nacional, desde luego que lo es, pues está la tuberculosis, enfermedades venéreas que son altamente contagiosas, de manera que tenemos que cumplir y esto le corresponde a la propia Secretaría de Salud, de salvaguardar la salud del pueblo de México”, expresó el legislador priista.

El líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado comentó que durante la comida privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador hará llegar esta exigencia al Gobierno de la República porque además del ébola, tiene información de un posible contagio de enfermedades venéreas.

“Aprovecho para hacer un llamado al presidente de un cerco sanitario en las dos fronteras, tanto en la norte como en la sur, para evitar contagios de los migrantes en el sur y los que nos regresan de Estados Unidos con sarampión, el ébola y otras enfermedades altamente contagiosas, por eso, señalo, subrayo, para que se dé el cerco sanitario en ambas fronteras del país”, demandó.

Sánchez Cordero aclaró que son falsos los rumores de Ébola, y aunque sí han detectado algunos casos de sarampión y sífilis, afirmó que ya se les están atendiendo, por lo que no representan ningún riesgo para la población mexicana.

Sociedad Fuga masiva de migrantes en la Estación Siglo XXI

“Creo que se detectaron, no te puedo asegurar si en el Parque Mesoamericano donde están algunos de los albergues o en el Siglo XXI, pero sí teníamos dos o tres casos de sarampión, pero no tenemos ébola, no tenemos cólera, viruela no, tuvimos dos casos de sífilis, creo que dos casos, pero ya están tratándose, están detectados y todo”, subrayó la ministra en retiro.

Desde Gobernación, en coordinación con las instituciones de salud, también están atendiendo la medicina preventiva, sobre todo en el sector infantil.

La secretaria explicó que el modelo de migración está cambiando, antes la mayoría de los migrantes eran hombres jóvenes y ahora viajan familias completas con niños pequeños que requieren medidas especiales como vacunación.