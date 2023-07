No hubo detenidos en operativo de seguridad en Navolato, Sinaloa: Rubén Rocha Moya

Derivado del operativo de seguridad desplegado esta mañana por corporaciones de los tres niveles de gobierno en el municipio de Navolato, en el estado de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que no hubo enfrentamientos, detonación de armas ni captura de capos del crimen organizado.

A primeras horas de este martes 4 de julio la Secretaria de Seguridad Pública del Estado informó del operativo donde se movilizaron elementos de la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército Mexicano y la Secretaria de Seguridad del estado y el municipio.

Rocha Moya detalló que el resultado del operativo fue el aseguramiento de cinco vehículos con reporte de robo y dos patrullas clonadas.

“Se localizó un domicilio donde se encontraron carros con reporte de robo, una patrulla clonada de la Guardia Nacional y una de la Marina. Por fortuna no hubo ningún enfrentamiento, no hubo ninguna bala tirada, finalmente se complicó un poquito el tema, hubo un bloqueo rumbo a Navolato, pero eso es todo lo que pasó”, informó el gobernador.

Las autoridades no identificaron a posibles responsables del robo de los autos. Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

“No se detuvo a nadie, no hubo enfrentamiento, lo que sí es que se aseguraron los vehículos esos que tienen reporte de robo y los clonados”, añadió.

El ejecutivo estatal reconoció la prudencia de las corporaciones quienes evitaron un posible enfrentamiento, así mismo señaló que no es normal que ocurran estos operativos en la entidad, por lo que es un tema que preocupa a las autoridades.

“Hubo prudencia de las partes y no hubo enfrentamientos, no es normal que ocurra eso en Sinaloa, no podemos decir que no nos preocupa”, señaló.

Rocha Moya detalló que este tipo de eventos de inseguridad no son normales, pero recalcó que está controlado. Hasta el momento se desconoce quiénes son los responsables, pero se reforzarán los operativos de seguridad.

“Todo me mortifica, todo lo que no es normal, finalmente no me alarma, porque no tengo la cabeza fría, pero si me mortifica”, recalcó.

El gobernador dijo que esta situación tiene que ver con el tema de la delincuencia, por lo que continuarán los operativos.

