Dan último adiós al normalista de Ayotzinapa asesinado en retén policiaco

En medio del llanto de sus familiares y la exigencia de justicia que lanzaron sus compañeros, este sábado en la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa se rindió un homenaje al estudiante Yanqui Rothan Gómez Peralta, quien fue presuntamente asesinado de manera extrajudicial por elementos de la Policía estatal en un retén de la carretera Chilpancingo-Tixtla.

Las agudas notas del toque de silencio que ejecutó la Banda de Guerrero de la institución dieron inicio al homenaje para Rothan, mientras sus compañeros guardaron minutos de silencio con el puño en alto en frente del ataúd, en señal del respaldo para la familia y el anuncio de que seguirán la exigencia de justicia hasta sus últimas consecuencias.

La Rondalla de Ayotzinapa y más de 300 personas congregadas en la cancha de la Normal interpretaron la canción "Recuerdos de una noche", del grupo Los Pasteles Verdes. Al unísono se escuchaba el estribillo: “una oración que tiene mucho amor / como el que yo te tuve alguna vez / tanto amor que no puedo explicar / porque ya no estás aquí / junto a mi como ayer en mis brazos…”

Las interpretaciones siguieron con el himno “Ayotzinapa” y "Ahora soy 43", en el que se relata la historia de los 43 jóvenes normalistas que buscaban ser profesores y desaparecieron en Iguala el 26 de septiembre del 2014.

Normalistas con música, llanto y exigencia de justicia despiden al estudiante. /Foto: Cortesía @PrensaAyotzi

En representación de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, la mujer a quien todos conocen como "La Tía de la Cooperativa" instó a los jóvenes a no desistir en la lucha. “Hay que luchar para que todo esto acabe, no hay que dejarnos, hay que seguir luchando por sus ideales, pero no hay que vendernos”, señaló.

Acusó que el gobierno siempre quiere que las cosas queden impunes, por eso oculta cosas y trata de desviar la atención, “pero no hay que vendernos", dijo.

Yo soy la madre de uno de los 43... tenemos 9 años luchando y no vamos a desistir

Finalmente, llamó a los medios de comunicación a no tergiversar la información: “Esperamos que no distorsionen los videos, las conferencias y que apoyen a que la verdad salga a la luz”.

“¿Por qué? ¿Por qué los asesinan si son la esperanza de América Latina?”, "Vestido de verde olivo, políticamente vivo, no has muerto, no has muerto; camarada, tu muerte será vengada”, fueron las consignas con que cerraron el homenaje.

Después, los normalistas de Ayotzinapa cargaron el ataúd de su compañero Yanqui Rothan Gómez Peralta para llevarlo a la parroquia de San Martín de Tours, donde se realizó una misa para despedir al jueves y después de ello caminaron hasta el panteón de la Villita, en el cual descansarán sus restos.