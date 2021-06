Madres de desaparecidos reclaman avances en investigaciones

Presentes en la Marcha del Orgullo GDL que se realizó el sábado pasado en la ciudad, familiares de desaparecidos llamaron a las autoridades a escuchar sus reclamos respecto a la aparición con vida de sus seres queridos.

A decir de algunas madres, sus hijos, pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+, pareciera han quedado en el olvido de quienes deberían buscarlos, pues a años o meses –en algunos casos– de que los vieron por última vez, son pocos o nulos los avances que la fiscalía estatal les ha dado respecto a su paradero.

"Soy mamá de Jesús Eduardo Flores, desaparecido en 2015, el 25 de mayo. Vengo a pedir apoyo porque a seis años de su desaparición aún no sabemos nada, yo sigo en pie con la investigación y pues ningún dato hemos tenido, lo único que sabemos es que él y otro amigo fueron a dar un show en San Cristóbal de la Barranca", platicó Patricia Campos.

En la misma situación de incertidumbre se encuentran familiares de Karla y Kenia, las dos jóvenes trans desaparecidas desde septiembre del año pasado, pues al menos desde hace un par de meses ya no han recibido actualizaciones del avance de las investigaciones.

"Fiscalía no nos dice nada, nos niega las llamadas, se niega si voy a buscarlos, no hace nada, ni respuestas, ni pistas, ni investigaciones, nada se ha hecho. (Ha sido así) desde febrero. Kenia desapareció cuando fue a una reunión, a la una de la mañana recibo una llamada en donde me dice que viene para la casa, pero Kenia nunca llega. A la semana pongo la denuncia por su desaparición y supuestamente empiezan las investigaciones, pero cuáles si yo no sé nada", platicó la mamá de Kenia, Ana Duarte.

Platicó que el licenciado que lleva el caso de la desaparición de su hija tampoco les hace caso, pues ni siquiera tienen conocimiento del expediente de la investigación, y aunque autoridades no los han recibido y tampoco ellas se han acercado a colectivos de familiares, sí refirió que han llevado algunas acciones de búsqueda ante la desesperación de no saber de su hija.

"Yo hago un llamado al fiscal del estado para que se ponga un poquito en nuestros zapatos, en nuestros desaparecidos, que tenga un poquito de conciencia y que nos ayude, pues ellos tienen los elementos para poder buscarlos, ese llamado le hago al fiscal del estado", añadió.