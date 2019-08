ONU y CNDH investigan muerte de migrante centroamericano en Coahuila

La muerte de un migrante hondureño en Saltillo, presumiblemente por parte de un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones trascendió el ámbito nacional e internacional, tanto que ya está en Coahuila personal del alto Comisionado de la ONU en México y el Quinto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Hugo Morales Valdés, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) apuntó que acompañarán la investigación de los hechos para garantizar el respeto de los derechos humanos de la víctima y a quienes han sido afectados por el hecho de manera directa e indirecta.

Morales Valdés comentó que los representantes de la ONU y de la CNDH han tomado conocimiento de los hechos en que murió el migrante.

Mencionó que esta situación, donde están involucrados seis elementos de la Fiscalía del Estado, ha tomado trascendencia a nivel nacional e internacional, caso que ha sido retomado en los medios de comunicación de diversas partes del mundo y de México.

Sociedad Investigan muerte de migrante en Saltillo; culpan a policías

Destacó que al tener conocimiento de esta situación a la 1:30 horas de este jueves, la CDHEC ha acompañado a la Fiscalía del Estado en las diligencias para integrar la carpeta de investigación para asegurarse de que se haga conforme a derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

Hasta que no se llegue al proceso de vinculación esta Comisión estará al pendiente de todas las investigaciones que desarrolle la Fiscalía.

Pero aparte, agregó que la CDHEC ha levantado diversos testimonios del caso, los cuales no puede dar a conocer hasta no saber los resultados de la investigación y es necesario emitir una recomendación, porque “nosotros no vamos a entorpecer las averiguaciones del caso”.

Morales Valdés, agregó que además esta Comisión mantiene un trabajo permanente cercano con los directivos de la Casa del Migrante de Saltillo, porque es un organismo que los resguarda, protege de riesgos contra la salud y de la delincuencia organizada, además de proporcionarles alimentación, todo de manera gratuita.

Lee más en Noticias de El Sol de la Laguna ▼

Local La Guardia Nacional está en ocho municipios de Coahuila Cd. Lerdo Oficina de Derechos Humanos apoya como centro de acopio