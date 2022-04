Padre de Debanhi asegura que ha recibido amenazas de muerte

El papá de Debanhi, Mario Escobar, denunció que ha recibido amenazas de muerte por insistir en la verdad sobre la muerte de su hija.

El padre de la joven, que fue encontrada sin vida el pasado viernes 22 de abril, aseguró que ha recibido amenazas pero que está dispuesto a llegar a la verdad, aunque tenga que ir a al tumba donde está su hija.

Al asisitir a una reunion de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra la mujer, señaló que no sabe quién lo amenaza y tampoco dio detalles de cómo es la amedentración.

Te recomendamos: Papá de Yolanda Martínez se reúne con gobernador de NL; acusa retraso en su búsqueda

Escobar atriubyo las amenazas a la búsqueda por encontrar la verdad sobre la muerte de Debanhi,

"No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte. ¿Quién?, no sé, pero no tengo miedo", dijo Mario Escobar.

Sociedad Autoridades federales inician investigación sobre muerte de Debanhi

Escobar podría pronto informar sobre los resultados de una autopsia que la familia ordenó por medios de forenses particulares para cotejar con los oficiales de la Fiscalía General de Justicia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Las autoridades mantienen varias líneas de investigación sobre la muerte de Debanhi Escobar, y no descartan ninguna relacionada con asesinato, crimen organizado o accidente entre otras.