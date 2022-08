Presenta Gobierno federal nuevo plan de rescate a familiares de mineros en Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno presentará un nuevo plan de rescate a los familiares de los 10 mineros atrapados desde el 3 de agosto en Sabinas, Coahuila.

"No se informó de la mina porque se está haciendo una consulta con los familiares de los mineros atrapados, hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento de los familiares, entonces hoy se les va a presentar el plan y se les va a pedir su consentimiento, entonces no quisimos dar a conocer el plan propuesto hasta que no se les consulte a ellos", declaró en su conferencia mañanera.

Añadió que su gobierno dará a conocer el plan propuesto “hasta que no se les consulte a ellos, si ellos autorizan y se toma una decisión mañana informamos, sino pasado mañana, estamos cuidando eso, no estamos tomando decisiones sin consultar a los familiares".

Desde hace 22 días, los 10 trabajadores continúan bajo tierra tras el derrumbe de un pozo para la extracción de carbón en la mina El Pinabete.

Ayer, Laura Velázquez Alzúa, titular de Protección Civil (CNPC), informó que analizan tres planes de rescate; dentro de las alternativas, la CFE y el equipo técnico de la empresa Mimosa consideran abrir un tajo, hacer pantallas de control entre la Mina Conchas Norte y Pinabete, o bien realizar una combinación de las dos anteriores.









