"Prometieron un terreno y no hay nada", revela familia cuya casa se tragó el socavón de Puebla

La familia Sánchez Xalamihua propietaria de la vivienda que se "tragó" el socavón de Santa María Zacatepec, Puebla señaló, que a casi un mes de haber perdido su patrimonio, el Ayuntamiento de este municipio no les ha informado qué terreno adquirirán para el levantamiento de su nueva casa prometida por las autoridades.

“Ya van varios días y no tenemos respuesta, el presidente municipal (Joel Lozano) quedó a cargo de que nos iba a buscar un terreno, pero también le dijimos que nos de opciones, pero hasta ahora no hay respuesta y le hemos marcado pero no nos ha contestado”, externó Magdalena Xalamihua, a nombre de su familia.

El ama de casa, pidió respuesta a su solicitud, pues compartió que no es igual vivir en una casa rentada, que en una propia, pues sus dos hijos han resentido el cambio.

“Es muy difícil para nosotros, ya necesitamos un espacio y queremos que ya hagan algo y pues las hemos buscado (autoridades) y pues ya queremos que nos digan (...) porque esto si vamos a largo tiempo y no se hace nada, y pues solo queremos que nos consigan un predio”, manifestó.

Virales ¡Llévelo, llévelo! Así es el pan dedicado al socavón de Puebla

Al igual, dijo que ha acudido a las asambleas ejidales, en calidad de propietaria del predio donde se ubicaba su casa, para dar el seguimiento a su caso que desde hace casi un mes, la mantiene alejada de sus hijos, pues trata de asistir a todas las reuniones y citas que le piden cumplir con el objetivo de ver el avance del proyecto de reubicación prometido a su familia.

“Si nos ha afectado mucho, estamos muy mal, aparentemente nos vemos bien, pero no, nos duele mucho nuestro patrimonio, porque se vino abajo, pero seguimos echándole ganas y nos urge que nos digan lo del predio y que el alcalde nos de opciones”, sostuvo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por último, agradeció que desde el día 29 del mes pasado, fecha cuando el hundimiento se formó junto a su vivienda, -donde ya gran parte de su construcción cayó a su interior-, muchos pobladores de Santa María Zacatepec le hayan dirigido ayudas económicas y en especie en este momento tan difícil.

“Que Dios bendiga a todas las personas que me han apoyado”, concluyó.